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Mersin Uluslararası Limanı'nda güvenlik önlemleri artırıldı

Liman sahasına yerleştirilen 406 kameranın yer aldığı Kapalı Devre Kamera Sistemi Yönetim Merkezi hizmete girdi

21 Kasım 2018 Çarşamba 13:58
Mersin Uluslararası Limanı'nda güvenlik önlemleri artırıldı

MERSİN (AA) - Mersin Uluslararası Limanı'nda (MIP), sahaya yerleştirilen 89'u hareketli 406 kameranın bağlı bulunduğu Kapalı Devre Kamera Sistemi (CCTV) Yönetim Merkezi hizmete girdi.

Limanda güvenlik kontrolünü daha iyi sağlamak amacıyla oluşturulan yeni yönetim merkezinin hizmete girmesi dolayısıyla tören düzenlendi.

Açılış törenine Mersin Vali Vekili Süleyman Deniz, Deniz Kuvvetleri Akdeniz Bölge ve Garnizon Komutanı Tuğamiral Önder Gürbüz, Büyükşehir Belediye Başkanı Burhanettin Kocamaz, Mersin Cumhuriyet Başsavcısı Mustafa Ercan, Orta Akdeniz Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürü Fikret Erol ve MIP Genel Müdürü Johan van Daele de katıldı.

Heyet, açılışın ardından merkezin çalışmaları hakkında bilgi alarak, kamera sistemlerini inceledi.

Liman içerisine 89'u hareketli, 317'si sabit toplam 406 kamera yerleştirilerek oluşturulan yeni sistem için 80 bin metrenin üzerinde fiber kablo döşendi.

Tüm sahanın görüntülenmesinin yanı sıra birçok alanda hizmet sunacak CCTV Yönetim Merkezi'ne 28 monitör konuldu.

Merkezde oluşturulacak kayıtların, ihtiyaç halinde İl Emniyet Müdürlüğü, İl Jandarma Komutanlığı, Sahil Güvenlik Akdeniz Bölge Komutanlığı, Gümrük Bölge Müdürlüğü, cumhuriyet savcılıkları ve mahkemelerle paylaşılacağı belirtildi.

Haber Tarihi: 21 Kasım 2018 Çarşamba 13:58
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