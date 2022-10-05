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Yeni Akit Gazetesi Mersin Uluslararası Limanı'nda 48 kilo 800 gram kokain ele geçirildi
Yeni Akit Gazetesi

Mersin Uluslararası Limanı'nda 48 kilo 800 gram kokain ele geçirildi

Mersin Uluslararası Limanı'nda, Hong Kong bandıralı bir gemideki muz yüklü konteynerde 48 kilo 800 gram kokain ele geçirildi, 5 şüpheli gözaltına alındı.

Yeniakit Publisher
2022-10-05 09:45:00 -
Mersin Uluslararası Limanı'nda 48 kilo 800 gram kokain ele geçirildi

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Ekvador'dan Mersin Uluslararası Limanı'na gelen Hong Kong bandıralı Delphis Riga gemisinde muz yüklü konteynerler içerisinde uyuşturucu bulunduğu istihbaratı üzerine Mersin Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde çalışma başlattı.

Polis ekipleri, Mersin Uluslararası Limanı'na yanaşan konteynerde narkotik dedektör köpekleri "Miror" ve "Brego"nun desteğiyle arama yaptı.

Aramada, muz yüklü konteynerin havalandırma boşluğunda 48 kilo 800 gram kokain ele geçirildi.

Polis, olayla bağlantılı oldukları iddiasıyla M.K, A.K, G.S, A.U.B. ve E.G.Ö'yü gözaltına alındı.

 

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