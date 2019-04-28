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Mersin Uluslararası Bisiklet Turu tamamlandı

Belarus ekibi Minsk Bisiklet Kulübü, organizasyonu şampiyon olarak bitirdi - Genel klasman birincisi Hollandalı Peter Koning olurken, Alman Florian Obersteiner "en iyi spinter", Salcano Sakarya Büyükşehir Belediyesi takımından Mustafa Sayar da "en iyi tırmanış" kategorisinde ilk sırada yer aldı

28 Nisan 2019 Pazar 15:21
Mersin Uluslararası Bisiklet Turu tamamlandı

MERSİN (AA) - Mersin Valiliği himayesinde Mersin Büyükşehir Belediyesi ve Türkiye Bisiklet Federasyonu tarafından bu yıl beşincisi düzenlenen Mersin Uluslararası Bisiklet Turu'nda (Tour of Mersin), Belarus ekibi Minsk Bisiklet Kulübü şampiyon oldu, Almanya'nın Bike Aid takımından Hollandalı Peter Koning de turnuvanın genel klasman birinciliğini elde etti.

Türkiye'nin de içinde bulunduğu 9 ülkeden 13 takım ve yaklaşık 100 sporcunun katıldığı organizasyonun dördüncü turunda yarışmacılar, 119 kilometrelik parkurda pedal çevirdi.

Bisikletçiler, kentteki Cumhuriyet Alanı'ndan başlayan son etapta, turu merkez Yenişehir ilçesindeki Özgecan Aslan Barış Meydanı'nda tamamladı.

Zorlu son etabın birincisi Rusya'nın Marathon - Tula Bisiklet Takımı'ndan Maksim Piskunov oldu.


- Organizasyon şampiyonları


Dört gün boyunca sporcuların yaklaşık 500 kilometrelik mesafe kat ettiği turun takım birinciliğini Belarus ekibi Minsk Bisiklet Kulübü kazanırken, Almanya'nın Herrmann Radteam takımı ikinci, Bike Aid takımı da üçüncü sırayı aldı.

Turnuvayı genel klasman birincisi olarak tamamlayan Bike Aid Kulübü sporcusu Hollandalı Peter Koning sarı mayonun sahibi oldu.

"En iyi spinter" kategorisinde 45 puanla ilk sırada yer alan Herrmann Radteam takımından Alman sporcu Florian Obersteiner da turkuaz mayoyu giydi.

Salcano Sakarya Büyükşehir Belediyesi takımından Mustafa Sayar ise 16 puanla "en iyi tırmanış" kategorisinde birinci olarak, turuncu mayoyu almaya hak kazandı.

Yarışın ardından Özgecan Aslan Barış Meydanı'nda düzenlenen törende Mersin Vali Vekili Süleyman Deniz, Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, Türkiye Bisiklet Federasyonu Yönetim Kurulu Üyesi Mehmet Zeki Kutlu, Mersin İl Emniyet Müdürü Mehmet Şahne ve bazı ilçe belediye başkanları tarafından sporculara kupa ve madalyaları verildi.

Programın ardından halk turu yarışı düzenlendi.


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Haber Tarihi: 28 Nisan 2019 Pazar 15:21
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