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Mersin Times 8 yaşında

Mersin’de yerel yayın yapan Mersin Times Gazetesi, 8.

15 Mart 2019 Cuma 15:45
Mersin Times 8 yaşında

Mersin’de yerel yayın yapan Mersin Times Gazetesi, 8. kuruluşyıldönümünü kutladı.


Kutlama etkinliğinde konuşan gazetenin imtiyaz sahibi Kerem Türk, gazetenin yayınilkeleri ve yapısından söz etti. “Yerel medya kentlerin namusudur” diyen Türk, “Geride kalan 8 yılda gazetecilik değerlerinden hiç taviz vermeden, ilk günkü amatörruhla çalışmalarımıza devam ediyoruz. Bugün dünden daha güçlüyüz. Yarın dabugünden daha güçlü olacağız. Kentimizde de çok şey değişti. Biz de çok değiştik.Şimdi hem kendimiz için hem bu kentte yaşayan insanlarımız için yarına daha daumutla bakabiliyoruz. Hiçbir etki altında kalmadan, önyargılardan uzak, sadecekamuoyunu bilgilendirmek için çıktığımız bir yolda, eleştirilerimizi hep yapıcı bir üslupkullanarak aktarmaya çalıştık. Kimsenin özel yaşamına, kimsenin kutsallarına,kimsenin manevi değerlerine zarar verecek bir haber anlayışımız olmadı. Sadece,Mersin ve bölgemizdeki gelişmeleri objektif bir bakış açısıyla aktarmaya çalıştık"dedi.


Mersin Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Turgay Demirtaş, Mersin Times’in etikkurallar çerçevesinde önemli haberleri okurlarına ulaştırdığını anlatırken, Vali Ali İhsan Su ise halkın doğru ve tarafsız bir şekilde haber almasını sağlayan basın kuruluşlarının önemli bir kamu vazifesi üstlendiğini belirtti. Yerel basının çalışma şartlarına dikkat çeken Vali Su, “Çağımızda artık basın çok çeşitlendi. Sosyal medya bir taraftan, yazılı basın, görsel basın derken hakikaten her alanda basın dünyası kendini çok müthiş bir şekilde geliştirdi. İlimizde de hakikaten basın dünyasında çokönemli gazetelerimiz, televizyonlarımız var. Bu çerçevede tabi Mersin Times’dayaptığı hizmetlerle basın dünyasında önemli bir yer edinmiştir" diye konuştu.


TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu Başkanı Lütfi Elvan da basının önemine işaretederek, "Hele hele yerel basın dediğimizde zor koşullar altında çalışan, fedakarlıkyapma gereği duyulan bir alan özellikle yerel basın. Gerçekten zor koşullar altındaemek veriyorlar, gayret sarf ediyorlar. Vatandaşlarımızı bilgi sahibi edinmesi yolundaçaba sarf ediyorlar. Her birine ben çok teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.


Mersin’in özel ve önemli bir kent olduğunu dile getiren Elvan, "Tarihi dokusuitibariyle, güzellikleriyle, coğrafi konumuyla, ticaretiyle, lojistiğiyle, tarımıylasanayisiyle yine özel bir kent. Ama hepsinden önemlisi demografik yapısıyla özel bir


kent. Düşünün bu kentte Yörük kardeşlerimiz var, Arap kardeşlerimiz var, Kürtkaderlerimiz var. Arap Alevilerimiz var. Anadolu Alevilerimiz var. Hıristiyankardeşlerimiz var. Demografik yapı itibariyle çok değişik kesimden, etnik yapıdankardeşlerimiz var. Fakat ben şunu gururla ifade etmek istiyorum. Hangi yapıdanolursa olsun, bu güne kadar hem basınımız hem de Mersin siyasetindekiarkadaşlarımız, yine değişik STK’lardan arkadaşlarımız hep bütüncül, birlikte olmayıgerektiren bir yaklaşımla hareket ettiler" şeklinde konuştu.


Konuşmaların ardından protokol üyeleri tarafından gazetenin 8. yıldönümü pastasıkesildi.

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Haber Tarihi: 15 Mart 2019 Cuma 15:45
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