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Mersin-Tarsus OSB'de yangın

Organize sanayi bölgesindeki çakmak fabrikasında çıkan yangına itfaiye ekipleri müdahale ediyor

28 Ocak 2019 Pazartesi 15:31
Mersin-Tarsus OSB'de yangın

MERSİN (AA) - Mersin-Tarsus Organize Sanayi Bölgesi'nde (OSB) çakmak fabrikasında yangın çıktı.

Henüz belirlenemeyen nedenle çıkan yangını söndürmek üzere bölgeye Mersin ve Tarsus ilçesinden çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.

Ekipler yangını söndürmek için müdahale ederken, bazı fabrika işçilerinin de dumandan etkilendiği öğrenildi.

Söndürme çalışmalarının sürdüğü fabrikadan yoğun şekilde duman yükseldiği görüldü.




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Haber Tarihi: 28 Ocak 2019 Pazartesi 15:31
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