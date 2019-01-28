Mersin-Tarsus OSB'de yangın Organize sanayi bölgesindeki çakmak fabrikasında çıkan yangına itfaiye ekipleri müdahale ediyor

MERSİN (AA) - Mersin-Tarsus Organize Sanayi Bölgesi'nde (OSB) çakmak fabrikasında yangın çıktı. Henüz belirlenemeyen nedenle çıkan yangını söndürmek üzere bölgeye Mersin ve Tarsus ilçesinden çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Ekipler yangını söndürmek için müdahale ederken, bazı fabrika işçilerinin de dumandan etkilendiği öğrenildi. Söndürme çalışmalarının sürdüğü fabrikadan yoğun şekilde duman yükseldiği görüldü.







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