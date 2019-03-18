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Mersin Şehitliğinde duygulandıran tören

MERSİN (İHA) – Mersin’de 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi’nin 104.

18 Mart 2019 Pazartesi 13:31
Mersin Şehitliğinde duygulandıran tören

MERSİN (İHA) – Mersin’de 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi’nin 104. Yılı dolayısıyla Mersin Şehitliğinde tören düzenlendi. Mersin Valisi Ali İhsan Su, Şehitlik Defterine, ““Aziz şehitlerimizin, yüzyıllardır milletimizin öz yurdu olan bu kutsal vatan topraklarında ne pahasına olursa olsun bağımsız ve özgür yaşayacağımızı bütün dünyaya gösterdiniz” diye yazdı.


Mersin protokolü, vatandaşlar, askerler ve öğrenciler, 18 Mart şehitlerini Akbelen Mezarlığı içindeki Mersin Şehitliğinde düzenlenen törenle andı. Şehitlik Anıtı önünde gerçekleştirilen törene, Vali Su’nun yanı sıra Akdeniz Bölge ve Garnizon Komutanı Tuğamiral Önder Gürbüz, Büyükşehir Belediye Başkanı Burhanettin Kocamaz, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu Başkanı Lütfi Elvan, Mersin milletvekilleri, şehit yakınları ve gaziler katıldı.


Anıta çelen sunumuyla başlayan törende, saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasının ardından şehitler anısına saygı atışı yapıldı. Törende, bir öğrenci tarafından şiir okunmasının ardından bir konuşma yapan Türkiye Harp Malulü Gaziler, Şehit Dul ve Yetimleri Derneği Mersin Şube Başkanı Fatih Tuncer, tarihin en güçlü donanmalarına karşı verilen bu savaşın kolay kazanılmadığını söyledi. Tuncer, “Bu savaşta on binlerce vatan evladımız şahadete ererek şehit düşmüş ve yine on binlerce kahraman Mehmetçiğimiz yaralanarak gazi olmuştur. Ecdadımızın Çanakkale’de kazandığı bu zafer, tarihi boyunca esarete boyun eğmeyen asil milletimizin; kurşunların adeta havada çarpıştığı, metrekareye 6 bin merminin düştüğü, itilaf devletlerinin en güçlü zırhlı donanma gemilerinin boğazın soğuk sularına gömüldüğü destansı bir kahramanlığın verildiği mücadeledir Çanakkale” dedi.


Akdeniz Bölge ve Garnizon Komutanı Tuğamiral Gürbüz ise Çanakkale Zaferi’ni ‘tarihin akışını değiştiren muhteşem zafer’ olarak niteledi. Çanakkale Savaşı’nın dünya tarihinin en önemli hadiseleri arasında yer aldığını vurgulayan Tuğamiral Gürbüz, “Ey vatanımızın kahraman evlatları, aziz şehitlerimiz; bugün vatan ve bayrak sevgimizin, milli birlik ve beraberliğimizin, temel değerlerimizin ve şanlı geçmişimizle aramızdaki güçlü bağın simgeleri olarak kalbimizde yaşattığımız sizler; gösterdiğiniz feragat, cesaret ve kahramanlıkla yüce milletimiz için her zaman bir pusula ve ilham kaynağı olmaya devam edeceksiniz. Bu büyük zaferi bizlere kazandıran ebedi Başkomutanımız Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları ile kutsal vatan toprakları için canlarını seve seve feda eden kahraman Mehmetçiklerimizi rahmet ve minnet, kahraman gazilerimizi şükranla anıyorum” diye konuştu.



“Vatan topraklarında ne pahasına olursa olsun bağımsız ve özgür yaşayacağımızı bütün dünyaya gösterdiniz”


Konuşmaların ardından Vali Su, 18 Mart Çanakkale Deniz Zaferi ve Şehitleri Anma Günü dolayısıyla Şehitlik Defterini imzaladı. Deftere yazdıklarını okuyan Su, “Aziz şehitlerimizin, yüzyıllardır milletimizin öz yurdu olan bu kutsal vatan topraklarında ne pahasına olursa olsun bağımsız ve özgür yaşayacağımızı bütün dünyaya gösterdiniz. Yurdumuzun dört bir yanında gururla dalgalanan ay yıldızlı şanlı bayrağımıza mübarek kanınızla al rengini verdiniz. Şahadetlerle dinin temeli olan ezanımızın sonsuza kadar kutsal vatanımızın üstünde inlemesinin teminatı oldunuz. Dünyalara değişmeyeceğimiz cennet vatanımıza uzanmaya kalkışan namahrem ellere göğsünüzü siper ederek asla geçit vermediniz. Milli ve manevi değerlerimiz uğruna yurdumuzun her karışını mübarek kanınızla sulayarak makamların en yücesi olan şehitlik mertebesine eriştiniz. Uğruna şahadet mertebesine eriştiğiniz vatanımızı sonsuza kadar koruma ve yaşatmada en büyük ilham kaynağımız olmaya devam ediyorsunuz. Sizden aldığımız bu ilhamla bizlere emanet ettiğiniz bu cennet vatanımızı çağdaş medeniyet seviyesinin üstüne çıkartmak üzere var gücümüzle çalışmaya devam ediyoruz. Millet olarak, tarihe altın harflerle yazılan isimlerinizi milli hafızamızda sonsuza kadar yaşatarak ölümsüz kılma sözümüzü yineliyoruz. Siz aziz şehitlerimizi sonsuz şükran ve rahmetle anıyoruz. Ruhlarınız şad olsun” dedi.


Törende daha sonra şehitlik önünde dua okunmasının ardından protokol üyeleri şehitlerin kabirlerine karanfil bıraktı.



Şehit annesinden oğlunun mezarına duygusal not


Şehit yakınlarının da vatan toprakları uğruna canını feda eden evlatları için dua ettiği törende, bir şehit annesinin, oğlunun mezarına bıraktığı not dikkat çekti. 2006’da Gümüşhane’nin Şiran ilçesinde operasyondan dönen askeri konvoya terör örgütü üyelerince açılan ateş sonucunda şehit olan Komando Er Özsan Vural’ın annesi Sultan Vural, oğluna yazdığı duygusal notta şu ifadelere yer verdi: “Vatan toprağına düştüğün günden bugüne (6.8.2006/18.32019) kadar bedenimden, gözlerimden, ellerimden, düşlerimden, aldığım her nefesimden ve özlemimden asla düşmedin yiğit oğlum Öszan’ım. Son nefesim seninle komandom. Tüm şehitlerime selam olsun. Annen.”


Şehit Annesi Vural, oğlu için yıllardır sürekli şiir ve notlar yazdığını belirterek, “Her zaman dualarımda ettiğim gibi ilk şehidimden son şehidime kadar bütün şehitlerimin ruhları şad, mekanları cennet olsun. Bir anne olarak tabi ki çok üzgünüm. 13 yılın içindeyim ve çok üzgünüm. Alışılmış bir söz ama vatan sağ olsun. İnşallah kıymetleri bilinir” dedi.

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Haber Tarihi: 18 Mart 2019 Pazartesi 13:31
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