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Mersin Şehir Hastanesinde 2 yılda 5,5 milyon hastaya hizmet

- Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından 2 yıl önce açılışı yapılan Mersin Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesinde 2 yılda 700 bini yatarak tedavi gören olmak üzere 5,5 milyon kişiye sağlık hizmeti verildi- Mersin İl Sağlık Müdürü Sinan Bahçacı: - "Hastanemizin yatak doluluk oranı yıl ortalamasında yüzde 81. Yoğun bakımlarımız da yüzde 100 dolulukla çalışmakta. Şehir hastanemizde yatan hastaların memnuniyet oranı yüzde 98, ayakta tedavi gören hastaların memnuniyet oranı da yüzde 96,5 ve acil servis hastalarında da yüzde 95,5 memnuniyet oranı var. Sağlıkta hizmet sahasında bu rakamlar ötelenecek bir rakam değil"- "Yurt dışından geçtiğimiz yıl 500'ün üzerinde vatandaş gelip hastanemizde tedavi oldu. Bu da bütçemize sağlığın ihracatı olarak girmiş oldu"

31 Ocak 2019 Perşembe 11:23
Mersin Şehir Hastanesinde 2 yılda 5,5 milyon hastaya hizmet

MERSİN (AA) - MUSTAFA GÜNGÖR - Türkiye'de kamu-özel sektör iş birliğiyle yaptırılan ve 2 yıl önce açılışı gerçekleştirilen Mersin Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesinde bugüne kadar 700 bini yatarak tedavi gören olmak üzere 5,5 milyon kişiye sağlık hizmeti sunuldu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından 3 Şubat 2017'de açılışı yapılan bin 300 yatak kapasiteli Mersin Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi hizmette iki yılı geride bıraktı.

Kentte 374 bin metrekare kapalı alanda, 280 poliklinik, 210 yoğun bakım, 53 ameliyathane, 30 diyaliz, 50 kemoterapi salonu ve 10 yataklı yanık ünitesi gibi çok sayıdaki alanda hizmetin verildiği hastanede, hasta sayısı da günden güne arttı.

Hastanede, 2 yıllık sürede 700 bini yatarak tedavi gören hasta olmak üzere 5,5 milyon kişiye hizmet verildi.

- "Şehir hastanelerinde sağlıkla ilgili her türlü ihtiyaç karşılanabiliyor"

Mersin İl Sağlık Müdürü Sinan Bahçacı, AA muhabirine yaptığı açıklamada, şehir hastanelerinin Türkiye'de sağlıkta dönüşümde önemli bir yerinin olduğunu söyledi.

Şehir hastanelerinde sağlıkla ilgili her türlü ihtiyacın karşılanabildiğini aktaran Bahçacı, "Şehir hastanelerimiz geniş hizmet alanları, modern cihazlarla ve güçlendirilmiş kadrolarıyla insana hizmetin en iyi şekilde sunulduğu merkezlerdir." dedi.

Hastanenin sadece Mersin'e değil, çevre illere de hizmet verdiğini ifade eden Bahçacı, şöyle konuştu:

"İki yıl içerisinde 700 bini yatan hasta olmak üzere toplamda 5,5 milyon vatandaşımız hizmet aldı. Hastanemizin yatak doluluk oranı yıl ortalamasında yüzde 81. Yoğun bakımlarımız da yüzde 100 dolulukla çalışmakta. Şehir hastanemizde yatan hastaların memnuniyet oranı yüzde 98, ayakta tedavi gören hastaların memnuniyet oranı da yüzde 96,5 ve acil servis hastalarında da yüzde 95,5 memnuniyet oranı var. Sağlıkta hizmet sahasında vatandaş memnuniyetinin bu derece yüksek olması, hem hastanemiz hem de sağlık sistemi açısından çok önemli rakamlar."

Bahçacı, yurt dışından da vatandaşların hastanelerinde tedavi edildiğini belirterek, "Yurt dışından geçtiğimiz yıl 500'ün üzerinde vatandaş gelip hastanemizde tedavi oldu. Bu da bütçemize sağlığın ihracatı olarak girmiş oldu." diye konuştu.

İl Sağlık Müdürü Bahçacı, Mersin Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesinin diğer illerdeki hastanelere de örnek olduğunu sözlerine ekledi.

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Haber Tarihi: 31 Ocak 2019 Perşembe 11:23
  1. Mersin
  2. Mersin İl Sağlık Müdürü Sinan Bahçacı
  3. Mersin Şehir Hastanesi

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