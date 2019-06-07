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Mersin sahillerinde tatil yoğunluğu

Doğu Akdeniz'in önemli turizm kenti Mersin'de Ramazan Bayramı dolayısıyla yaşanan hareketlilik turizmcileri sevindirdi- Kızkalesi Turizm ve Kültür Derneği Başkan Yardımcısı Mehmet Şirin Öztop: - "Kızkalesi, Ayaş, Susanoğlu sahillerinde tatilcilerin kimileri denize girip güneşlenirken kimileri deniz bisikleti ve tur tekneleriyle tatilin tadını çıkartıyor"

07 Haziran 2019 Cuma 10:42
Mersin sahillerinde tatil yoğunluğu

MERSİN (AA) - Doğu Akdeniz'in deniz turizmi alanındaki en önemli kentlerinden biri olan Mersin'in sahillerinde Ramazan Bayramı dolayısıyla yaşanan hareketlilik turizmcileri sevindirdi.

Kentin sahil ilçeleri Silifke, Erdemli ve Anamur'da tatil dolayısıyla yoğunluk oluştu. Niğde, Kayseri, Gaziantep, Karaman ve Adana gibi çevre illerden gelen çok sayıda kişi denizin tadını çıkarttı.

Erdemli ilçesinde bulunan ve UNESCO Dünya Mirası Geçici Listesi'nde yer alan Kızkalesi'nde de 9 günlük Ramazan Bayramı'nda oteller tam doluluğa ulaştı.

Kızkalesi Turizm ve Kültür Derneği Başkan Yardımcısı Mehmet Şirin Öztop, yaptığı açıklamada, uzun tatilin turizmcilere yaradığını söyledi.

Otellerdeki doluluk oranının yüzde 100'e ulaştığını aktaran Öztop, "Kızkalesi, Ayaş, Susanoğlu sahillerinde tatilcilerin kimileri denize girip güneşlenirken kimileri deniz bisikleti ve tur tekneleriyle tatilin tadını çıkartıyor. Kızkalesi sahilinde yoğunluktan iğne atsan yere düşmez." dedi.

Sezona bayram tatiliyle iyi bir başlangıç yaptıklarını vurgulayan Öztop, yaz döneminin de iyi geçmesini beklediklerini kaydetti.

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Haber Tarihi: 07 Haziran 2019 Cuma 10:42
  1. bayram
  2. Erdemli
  3. Kızkalesi
  4. Mersin

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