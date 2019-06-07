0553 313 94 23

Mersin sahilleri doldu taştı

Ramazan Bayramı tatilinin 9 güne çıkmasıyla birlikte Mersin sahilleritatilcilerin akınına uğradı.

07 Haziran 2019 Cuma 13:05
Mersin sahilleri doldu taştı

Ramazan Bayramı tatilinin 9 güne çıkmasıyla birlikte Mersin sahilleritatilcilerin akınına uğradı. Tatili fırsat bilen vatandaşlar, 324 kilometrelik geniş bir sahilbandına sahip olan kentte denizin tadını çıkarıyor.


1 Haziran tarihi itibariyle başlayan 9 günlük bayram tatili, Mersin’deki turizmcilerinyüzünü güldürdü. Tatilin başlamasıyla birlikte yerli turistlerin tercihi, 324 kilometrelikgeniş sahil bandı ile yine Doğu Akdeniz’in incisi Mersin oldu. Erdemli ilçesindenAnamur’a kadar uzanan geniş sahil şeridindeki tatil bölgelerine akın eden vatandaşlar,denize girip serinleyerek tatilin tadını çıkarıyor.


Yerli turistlerin Doğu Akdeniz’e büyük ilgi gösterdiğini belirten turizmciler, otellerdekidoluluk oranlarının en üst seviyeye çıktığını, Ramazan Bayramı tatilinin 9 güneçıkmasının ardından yaşanan bu hareketliliğin kendilerini memnun ettiğini ifade ettiler.Turizmciler, kentteki 23 bin yatak kapasiteli tesislerin tamamının dolduğunukaydettiler.


Kentin önemli turizm bölgeleri Ayaş, Kızkalesi, Narlıkuyu, Atakent ve Susanoğlu’naakın eden tatilciler ise sıcak yaz günlerinin tadını çıkarırken, hem bölgeninyemeklerinin tadına baktılar hem de tarihi yerlerini yakından görme fırsatı buldular.


Erdemli ilçesinde bulunan ve UNESCO Dünya Mirası Geçici Listesi’nde yer alanKızkalesi’nde de 9 günlük Ramazan Bayramı’nda oteller tam doluluğa ulaştı.


Sahip olduğu 321 kilometrelik sahil şeridiyle öne çıkan Doğu Akdeniz’in önemlişehirlerinden Mersin’de, kentin simgesi haline gelen Kızkalesi, yaz aylarındaturistlerin gözde mekanları arasında yer alıyor. Erdemli ilçesinde kıyıdan 200 metreuzaklıktaki tarihi Kızkalesi, Türkiye’nin önemli kültür varlıkları arasında bulunuyor.Korikos sahil kalesinin açığındaki küçük adacık üzerinde yer alan ve büyük bölümüayakta olan, tarihi M.Ö. 4. yüzyıla kadar uzanan Kızkalesi’nin kuzey ve güney uçları,sekiz kuleyle korunuyor. Dış çevre uzunluğu 192 metre olan ve Karamanoğlu İbrahimBey tarafından 1448 yılında onarılan Kızkalesi, Mersin turizminin sembolü durumunda.Deniz kalesi dışında bir de bu kaleye aynı paralelde kara kalesi yer alıyor. Efsanesive güzel görünümüyle dikkatleri çeken Kızkalesi, bütün yaz boyunca yerli ve yabancıturistleri ağırlıyor.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 07 Haziran 2019 Cuma 13:05
  1. kültür

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Traktör ile otomobilin çarpıştığı kazada genç kız kurtarılamadı
    1. Traktör ile otomobilin çarpıştığı..
    2. Çocukların attığı torpil yangın çıkardı
    3. Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Af yasası)..
    4. Gazprom'dan Ukrayna'ya yüzde 25'lik..
    5. Cumhurbaşkanı Erdoğan: "İnanıyorum ki..
    6. Başkan Erdoğan konuşuyor
    7. 2. Abdülhamid döneminde hazırlanan..
    8. Bariyer otomobile ok gibi saplandı: 2..
    9. Başkentte temizlik seferberliği sürüyor
    10. Asker, sürücülere lokum ikram etti
    11. Bolu Dağı'nda minibüs devrildi: 1 ölü,..
    12. TTSO Başkan Yardımcısı Serdar:..
    13. Yıkanmış kıyafetteki ’kan’ ve..
    14. Dünyada 1,5 milyar insan günde 1..
    15. Sakarya’nın en büyük Külliyesi Şeyh..
    16. Bolu Dağında kaza: 1 ölü, 3 yaralı
    17. Amatör balıkçıların gözdesi Demirözü..
    18. En popüler göğüs estetiği çeşitleri
    19. Vinç kazasında yeni gelişme
    20. Kaymakam Ünal, huzur evi sakinleri ve..
    21. Tatilciler dönüş yolunda
    22. Baba oğulun yolunu kesip, babayı..
    23. Turistin iş yeri sahibini darbetmesi..
    24. Acıpayam’da çıkan orman yangını 2..
    25. Denizli'de darbedilen kişi hayatını..
    26. Kök hücre tedavisi ortopedik..
    27. Almanya’da siyasi partilerin..
    28. Pusat Ozan Aksu: "Mesut Yaylı’nın..
    29. Spor Bilimleri Fakültesi Takımı..
    30. Göz düşüklüğü yüz ifadesini etkiliyor
    İçki, kumar ve fuhuş festivaline karşı halk ayaklanmıştı! İptal edildi
    İçki, kumar ve fuhuş festivaline karşı halk ayaklanmıştı! İptal edildi
    Çakal Carlos kirli tezgahı açıkladı! "Türkiye'ye Kürtler üzerinden bir oyun oynanıyor"
    Çakal Carlos kirli tezgahı açıkladı! "Türkiye'ye Kürtler üzerinden bir oyun oynanıyor"
    Batı’nın son umudu yalancı Ekrem
    Batı’nın son umudu yalancı Ekrem
    Ünlü eğitim yazarı feryad etti! “Bu eğitim sistemi başımıza daha çok iş açacak!”
    Ünlü eğitim yazarı feryad etti! “Bu eğitim sistemi başımıza daha çok iş açacak!”
    Bunun adı Gıda Terörü! Yiyip içtikçe hasta oluyoruz
    Bunun adı Gıda Terörü! Yiyip içtikçe hasta oluyoruz

    Günün Karikatürü

    5 Haziran 2019
    Rusya'dan ABD dolarına dev darbe! Resmi olarak duyurdular
    Rusya'dan ABD dolarına dev darbe! Resmi olarak duyurdular
    Bizde hala özendirilirken Japonya'da isyan başladı
    Bizde hala özendirilirken Japonya'da isyan başladı