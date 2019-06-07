Mersin sahilleri doldu taştı

Ramazan Bayramı tatilinin 9 güne çıkmasıyla birlikte Mersin sahilleritatilcilerin akınına uğradı. Tatili fırsat bilen vatandaşlar, 324 kilometrelik geniş bir sahilbandına sahip olan kentte denizin tadını çıkarıyor.

1 Haziran tarihi itibariyle başlayan 9 günlük bayram tatili, Mersin’deki turizmcilerinyüzünü güldürdü. Tatilin başlamasıyla birlikte yerli turistlerin tercihi, 324 kilometrelikgeniş sahil bandı ile yine Doğu Akdeniz’in incisi Mersin oldu. Erdemli ilçesindenAnamur’a kadar uzanan geniş sahil şeridindeki tatil bölgelerine akın eden vatandaşlar,denize girip serinleyerek tatilin tadını çıkarıyor.

Yerli turistlerin Doğu Akdeniz’e büyük ilgi gösterdiğini belirten turizmciler, otellerdekidoluluk oranlarının en üst seviyeye çıktığını, Ramazan Bayramı tatilinin 9 güneçıkmasının ardından yaşanan bu hareketliliğin kendilerini memnun ettiğini ifade ettiler.Turizmciler, kentteki 23 bin yatak kapasiteli tesislerin tamamının dolduğunukaydettiler.

Kentin önemli turizm bölgeleri Ayaş, Kızkalesi, Narlıkuyu, Atakent ve Susanoğlu’naakın eden tatilciler ise sıcak yaz günlerinin tadını çıkarırken, hem bölgeninyemeklerinin tadına baktılar hem de tarihi yerlerini yakından görme fırsatı buldular.

Erdemli ilçesinde bulunan ve UNESCO Dünya Mirası Geçici Listesi’nde yer alanKızkalesi’nde de 9 günlük Ramazan Bayramı’nda oteller tam doluluğa ulaştı.

Sahip olduğu 321 kilometrelik sahil şeridiyle öne çıkan Doğu Akdeniz’in önemlişehirlerinden Mersin’de, kentin simgesi haline gelen Kızkalesi, yaz aylarındaturistlerin gözde mekanları arasında yer alıyor. Erdemli ilçesinde kıyıdan 200 metreuzaklıktaki tarihi Kızkalesi, Türkiye’nin önemli kültür varlıkları arasında bulunuyor.Korikos sahil kalesinin açığındaki küçük adacık üzerinde yer alan ve büyük bölümüayakta olan, tarihi M.Ö. 4. yüzyıla kadar uzanan Kızkalesi’nin kuzey ve güney uçları,sekiz kuleyle korunuyor. Dış çevre uzunluğu 192 metre olan ve Karamanoğlu İbrahimBey tarafından 1448 yılında onarılan Kızkalesi, Mersin turizminin sembolü durumunda.Deniz kalesi dışında bir de bu kaleye aynı paralelde kara kalesi yer alıyor. Efsanesive güzel görünümüyle dikkatleri çeken Kızkalesi, bütün yaz boyunca yerli ve yabancıturistleri ağırlıyor.