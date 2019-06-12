Mersin sahilleri çöpten temizlendi

Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, ’Çevra Haftası’dolayısıyla düzenlenen farkındalık etkinliğinde sahilde çöp topladı.

Seçer, Mersin Büyükşehir Belediyesi, Mersin Ticaret ve Sanayi Odası (MTSO),Mersin Deniz Ticaret Odası (MDTO), Mersin Kent Konseyi, AKUT, Turmepa YelkenKulübü, MIP, Tema Vakfı, Mersin Teniz Yelken ve Yüzme Kulübü’nün işbirliğiyle, ’ÇevreHaftası’ dolaysıyla düzenlenen çevre temizliği etkinliğine katıldı. Yeleğini giyip,eldivenlerini takan ve elindeki çöp toplama maşaları ile Mersin Yelken Kulübü önündekisahil temizliği çalışmasına katılan Seçer, çevreye duyarlı olan hemşehrileri ile birlikteçöp topladı.

“Topluma bu bilinci aşılamamız gerekiyor”

Seçer, etkinlik öncesi yaptığı konuşmada, toplumda çevre bilinci oluşması içinfarkındalık oluşturmak gerektiğini söyledi. Her yurttaşın temiz bir çevrede yaşamahakkına sahip olduğunun anayasa ile de güvence altına alındığını vurgulayan Seçer,“Biz de yöneticiler ve siyasiler olarak bunu sağlamak zorundayız. Ama çevre bilinciolmayan bir toplumda bunu yapıyorsanız, bir taraftan temizlemeye çalışırken, birtarafta da kirletenler eksilmiyor. Arkasını topluyorsunuz o kirletenlerin ve yetemiyorsunuz. Öncelikle işte bu bilinci aşılamamız gerekiyor” dedi.

Büyükşehir hizmetleri ile çevre konusunda üzerine düşeni yapıyor

Mersin Büyükşehir Belediyesi olarak her konuda olduğu gibi, çevre konusunda daMersin halkına nasıl daha iyi bir hizmet ulaştırabilmek için çaba sarf ettiklerinivurgulayan Seçer, “Yaklaşık 25 bin öğrencimize, orta öğretimde eğitim-öğretim görençocuklarımıza temiz çevre bilinci konusunda eğitimler vermişiz. Bunu çok daha üstseviyelerde tutma ya da yükseltme gayreti içerisinde olacağız. Bütün bölgelerimiz içinçevre bilinci çok önemli ama Mersin için birkaç kat daha önemli. Bizim çok farklı iddiaortaya koyduğumuz potansiyel içeren alanlarımız var. Sanayi var çok önemli amasanayinin çevreye olumsuz etkilerini de biliyoruz. Eğer uygun koşullarda sanayi tesisleri oluşturamazsınız çevre katliamına yol açarsınız. Burada bizim Mersin bölgesiolarak çok daha dikkatli olmamız lazım. Turizm bölgesi Mersin. Turist temiz bir bölgeister. Mersin bir tarım bölgesi. Yapacağımız sanayi tesisleri eğer usulüne uygunyapılmazsa ya da uygun tekniklerle bu sanayi tesisleri inşa edilmezse, tarım sektörüneçok büyük olumsuzluklar getirebileceğini hepimiz biliyoruz. Kıyısı olan bir şehiriz.Dünyanın en önemli limanına sahibiz. Binlerce gemiyi ağırlıyoruz burada. Dünyanınbirçok bölgesinde yük getiren gemiler var. Bunlar bir anlamda da potansiyel tehlikeiçeriyor. Hem çevre hem de toplum sağlığı açısından bunun bilincindeyiz” diyekonuştu.

“Yaptığımız faaliyetler ile daha temiz bir çevrenin oluşmasına katkı sunuyoruz”

Büyükşehir Belediyesi olarak çevre konusunda üzerlerine düşen her görevi yapmayagayret etiklerini ve gereğini de yaptıklarını kaydeden Seçer, “Altını çizereksöylüyorum, bu konuda çok daha dikkatli olacağız. Deniz bizim için önemli. Önemliçalışmalar yapıyoruz. Buraya yük getiren deniz araçlarının denetiminden, onlarınatıklarının alınmasına, deniz yüzeyinin katı atıklardan temizlenmesine kadar bir çokalanda faaliyetimiz var. Evsel atıklarda geri dönüşüm konusunda bilinç oluşturmayaçalışıyoruz. İlk kaynağında bunu sağlayıp, ham madde konusunda ekonomiye katkısunmaya çalışıyoruz. Bu yaptığımız faaliyetler ile daha temiz bir çevrenin oluşmasınakatkı sunuyoruz. Düzenli katı atık depolama tesislerini önemsiyoruz. Daha yeniprojelerimiz var. Bunların çöp gazlarının enerjiye dönüşmesi konusunda daha önceönemli projeler yapılmış ama ilave yatırımlar gerekiyor. Biz bu yatırımların önünüaçacak tedbirler alıyoruz. Bunları da gerçekleştireceğiz” ifadelerini kullandı.

Etkinliğin ardından toplanan atıklar sergilendi ve ne kadar atık toplandığı belirlenerekgeri dönüşüme gönderildi. Ayrıca düzenlenen etkinliğin bir kereliğine mahsus olmadığıve paydaşlarla birlikte düzenli aralıklarla, kirli görülen noktalarda temizlik yapılaraketkinliğin sürekli hale getirileceği de duyuruldu.