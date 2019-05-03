Mersin PTT Başmüdürlüğünden Eshab-ı Kehf Hıdırellez Şenliklerine özel Pul Sergisi

Mersin PTT Başmüdürlüğü, bu yıl 25’incisi düzenlenen Geleneksel Eshab-ı Kehf Hıdırellez Şenliklerine özel ‘Pul Sergisi’ açtı. Üç gün boyunca ziyarete açık olacak sergide 629 adet pul sergileniyor.

Mersin PTT Başmüdürlüğü, mektup aracılığıyla hayatımıza giren ve Türkiye’de 156 yıldır kullanılan posta pullarını, 25. Geleneksel Eshab-ı Kehf Hıdırellez Şenlikleri kapsamında beğeniye sundu. Mersin PTT Başmüdürlüğü yanındaki tarihi binada törenle açılışı gerçekleştirilen 25. Geleneksel Eshab-ı Kehf Hıdırellez Şenlikleri Pul Sergisi’nde, Atatürk, kültür varlıkları, doğa, spor, turizm, tarih ve kronoloji çerçevesinde yıllar içinde basılan pullar, 3-4 ve 6 Mayıs tarihlerinde gezilebilecek.

Türk filatelisinin tanıtımı, yaygınlaştırılması ve yeni koleksiyonerler yetişmesine katkı sağlanması amacıyla gerçekleştirilen pul sergisinin açılışını, Mersin PTT Başmüdürü Sevtap Korunur ve il müdürleri kurdele keserek yaptı. Açılışa katılan öğrenciler, sergideki pulları dikkatle inceledi.

“Pul, bir tarih belgecisidir”

Açılışta bir konuşma yapan Mersin PTT Başmüdürü Sevtap Korunur, pulun dünyada ilk kez 6 Mayıs 1840’ta, Türkiye’de ise 13 Ocak 1863’te kullanılmaya başlandığına dikkat çekti. Posta pullarının, bayrak gibi, toprak gibi bir bağımsızlık sembolü olduğunu vurgulayan Korunur, “Pul bir ülkenin ekonomisini, politikasını, kültürünü hem tanıtır hem de o ülkedeki gelişimleri oradan takip edebiliriz. O yüzden pul aslında bir tarih belgecisidir ve koleksiyonerler tarafından da yakından takip edilir. Biz de Türkiye’deki filatelistlerimizi (pul koleksiyoncusu), pulculuğumuzu geliştirmek ve yeni koleksiyonerler yetişmesine katkı sağlamak için bu sergimizi açtık” dedi.

Başmüdür Korunur, sergide kronoloji, Atatürk, kültür varlıkları, tarih, turizm, doğa ve spor konulu pulların yer aldığını bildirdi.

Konuşmanın ardından davetliler sergiyi gezdi.