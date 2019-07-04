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Mersin polisinden sahte alkol üretimi yapılan depoya baskın

Mersin polisinin, sahte içki üretimi yapılan depoya düzenlediği operasyonda 800 adet içerisinde ’metenol’ barındıran 1 litrelik etil alkol, 175 şişe sahte içki ile çok miktarda boş etil alkol şişesi, değişik markalara ait içki etiketi, şişe kapağı ile bidonlar ve su hortumu ele geçirildi.

04 Temmuz 2019 Perşembe 13:17
Mersin polisinden sahte alkol üretimi yapılan depoya baskın

Mersin polisinin, sahte içki üretimi yapılan depoya düzenlediği operasyonda 800 adet içerisinde ’metenol’ barındıran 1 litrelik etil alkol, 175 şişe sahte içki ile çok miktarda boş etil alkol şişesi, değişik markalara ait içki etiketi, şişe kapağı ile bidonlar ve su hortumu ele geçirildi. Yapılan operasyonla birçok vatandaşın sahte içkiden etkilenmesinin önüne geçilirken, yetkililer vatandaşları bir kez daha etil alkol almamaları konusunda uyardı.


Edinilen bilgiye göre, Mersin’de son bir haftada meydana gelen sahte içki ölümlerinin ardından İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ile Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, yaptıkları denetimleri ve operasyonları sıklaştırdı. Bu kapsamda sahte alkol üretimi ve satışıyla ilgili gözaltına alınan E.A., C.A., A.N. ile H.İ. isimli şahısların deposuna operasyon düzenleyen ekipler, 800 adet 1 litrelik, içerisinde metenol barındıran etil alkol sıvısı, 175 şişe içime hazır sahte içki, bin 865 şişe 1 litrelik boş etil alkol şişesi, 827 şişe değişik markalara ait boş içki şişesi, 4 bin 330 adet içki etiketi, 11 bin 400 adet etil alkol etiketi, bin 500 adet etil alkol şişe kapağı, 400 adet içki kapağı, 50 adet 30 litrelik boş etil alkol bidonu ve 5.5 metre su hortumu ele geçirildi.



Şüphelilerden daha önce de çok miktarda sahte alkol ele geçirilmiş


Öte yandan, Mersin polisinin son ölümler üzerine başlattığı çalışmalarda sahte içkileri satan 3 büfeye daha öncede operasyon yaptıkları öğrenildi. Ekiplerin, 2018 yılında ve bu yıl içinde 3 büfeye yaptığı operasyonlarda, 4 bin 118 sahte içki, bin 364 litre içki yapımında kullanılan etil ile metil alkol, anason, 17 bin 436 adet boş içki şişesi, 3 bin 542 şişe kapağı, 12 bin 350 içki etiketi, 2 bin 281 adet içki şişesi kapağı kapüşonu ve koruma bandı, 338 sahte TAPDK bandrolü ile çok sayıda içki yapımında kullanılan bidon, huni, hortum, tank ve benzeri malzemeler ele geçirilmişti.


Operasyonlar kapsamında işlem yapılan 45 şüpheliden 10’u tutuklanırken, 35 kişi ise adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı.

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Haber Tarihi: 04 Temmuz 2019 Perşembe 13:17
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