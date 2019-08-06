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Mersin plajlarında deniz suyu temiz

Mersin Büyükşehir Belediyesi Mersin Su ve Kanalizasyon İdaresi (MESKİ) Genel Müdürlüğü’nün Gezici Su Analiz Laboratuvarı ile 11 plajda yerinde yapılan analizlerde, deniz suyu temiz çıktı.

06 Ağustos 2019 Salı 10:04
Mersin plajlarında deniz suyu temiz

Mersin Büyükşehir Belediyesi Mersin Su ve Kanalizasyon İdaresi (MESKİ) Genel Müdürlüğü’nün Gezici Su Analiz Laboratuvarı ile 11 plajda yerinde yapılan analizlerde, deniz suyu temiz çıktı.


MESKİ Genel Müdürlüğü’nden yapılan açıklamaya göre, Gezici Su Analiz Laboratuvarı (mobil laboratuvar) hizmetlerine tüm hızıyla devam ediyor. Araç ile belirli periyotlarla plajlardan alınan numunelerin analizleri yerinde gerçekleştiriliyor. Bu kapsamda yerli ve yabancı turistler tarafından tercih edilen 11 plajdan numune alınarak, yerinde analiz yapıldı. Tüm noktalardan alınan numunelerin ilgili yönetmelik limit değerlerine uygun olduğu tespit edildi.


Yerinde analiz hizmeti vermek üzere MESKİ Genel Müdürlüğü tarafından faaliyete geçirilen Gezici Su Analiz Laboratuvarı, mikrobiyolojik ve kimyasal analizleri gerçekleştirmek amacıyla güçlü ekipman ve teknik analiz cihazlarıyla donatıldı. Böylece, “İnsani Tüketim Amaçlı Sular Hakkında Yönetmelik” ve “Yüzme Suyu Kalitesi Yönetmeliği” kapsamında su analizlerinin yerinde yapılması sağlandı.


Gezici Su Analiz Laboratuvarı ile ayrıca yaz aylarında belirli periyotlarla plajlardan alınan numunelerin analizleri yerinde gerçekleştiriliyor. Böylece, deniz suyunun “Yüzme Suyu Kalitesi Yönetmeliği” kriterlerine uygun olup olmadığı kontrol edilerek, vatandaşlar yerinde bilgilendiriliyor. Aynı zamanda bu noktalardan alınan numunelerin Halk Sağlığı Laboratuvarı’nda ve TÜRKAK tarafından akredite olan MESKİ Merkez Su Analiz Laboratuvarı’nda da analizleri yapılıyor.



Numunelerin sonucu temiz


Yaz aylarında yerli ve yabancı turistler tarafından tercih edilen Mersin plajlarında numuneler alınarak testler yapıldı. Kızkalesi, Susanoğlu, Yapraklıkoy, Kargıpınarı, Tömük, Arpaçbahşiş, Kocahasanlı, Zincirlikuyu, Kumkuyu, Sultankoyu, Yemişkumu olmak üzere 11 noktadan numune alınarak yerinde yapılan analizler (fekal koliform, koliform bakteri, fekal enterekok) ile deniz suyu kontrolleri gerçekleştirildi. Analizler sonucu tüm noktalardan alınan numunelerin ilgili yönetmelik limit değerlerine uygun olduğu tespit edildi.

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Haber Tarihi: 06 Ağustos 2019 Salı 10:04
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