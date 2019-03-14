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Mersin Orman Bölge Müdürlüğü’nün hedefi, 30 bin delice aşılamak

Mersin Orman Bölge Müdürlüğü, il genelinde atıl durumda olan deliceleri tespit ederek aşılamaya başladı.

14 Mart 2019 Perşembe 12:44
Mersin Orman Bölge Müdürlüğü’nün hedefi, 30 bin delice aşılamak

Mersin Orman Bölge Müdürlüğü, il genelinde atıl durumda olan deliceleri tespit ederek aşılamaya başladı. Bölge Müdürlüğü’nün bu yılki hedefi, 30 bin adet delice aşılamak.


Orman Bölge Müdürlüğü’nden yapılan açıklamaya geri, Tarım ve Orman Bakanlığı ile Orman Genel Müdürlüğü’nün hedef ve politikaları çerçevesinde Mersin’deki 8 orman işletme müdürlüğünde, 2019 yılı programı çerçevesinde delice aşılamaları başladı. Bölge Müdürlüğü, 2019 yılı boyunca 30 bin adet zeytin aşılamayı hedefliyor


Mersin Orman Bölge Müdürü Mahmut Yılmaz, Erdemli Orman İşletme Müdürlüğü sorumluluk alanındaki Limonlu Köyü’nde vatandaşlarla birlikte delice aşılamalarına katıldı. Vatandaşların yoğun ilgi gösterdiği aşılama çalışmalarıyla ilgili bilgi veren Müdür Yılmaz, “Teşkilatımızın çok önemsediği devlet ormancılığından millet ormancılığına geçişte önemli bir çalışma olarak gördüğümüz aşılamaların sonucunda amacımız, maki sahalarında atıl durumda bulunan delicelerin aşılanarak elde edilecek ürünlerle yöre insanlarımızın aile bütçesine, dolayısıyla da ülke ekonomimize katkı sağlamaktır. Delice sahalarının kullanım sertifikaları yöre halkına, 6831 sayılı Orman Kanununun Ek-12’inci maddesi kapsamında dağıtılmaktadır” dedi.

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Haber Tarihi: 14 Mart 2019 Perşembe 12:44
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