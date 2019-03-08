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Mersin Orman Bölge Müdürlüğü fuarda fidan dağıtacak

Mersin’de bu yıl 14.

08 Mart 2019 Cuma 12:24
Mersin Orman Bölge Müdürlüğü fuarda fidan dağıtacak

Mersin’de bu yıl 14.’sü gerçekleştirilen Tarım Gıda ve HayvancılıkFuarı’nda stant açan Mersin Orman Bölge Müdürlüğü, üreticilere 5 bin adet fidandağıtacak.


Mersin Orman Bölge Müdürlüğü’nden yapılan açıklamada, 7-10 Mart tarihleriarasında gerçekleştirilecek olan 14. Mersin Uluslararası Tarım Gıda ve HayvancılıkFuarı’nda açtıkları stantta, orman yangınlarına karşı bilinçlendirmek amacıyla elbroşürleri dağıtıldığı bildirildi. Stantta aynı zamanda görsellerle birlikte ihmal vedikkatsizlik sonucunda orman yangınların büyük felaket ile sonuçlanabileceği,yangınların oluşmaması için nelere dikkat edilmesi gerektiğinin anlatıldığı ifade edildi.


Konuya ilişkin açıklamalarda bulunan Mersin Orman Bölge Müdürü Mahmut Yılmaz, gelişen ve değişen dünyada Bakanlığın ve Orman Genel Müdürlüğü’nün hedeflerini,politikalarını ve çalışmalarını her platformda insanlara duyurmaya ve anlatmayaçalıştıklarını söyledi. Yılmaz, "Bu amaçla Mersin Uluslararası Tarım Gıda veHayvancılık Fuarı’nda da stant açtık. Fuarda 5 bin adet biberiye, fıstıkçamı, harnupve defne fidanları dağıtacağız. Son yıllarda artarak devam eden ağaçlandırma verehabilitasyon çalışmaları ile ilimizdeki verimli orman varlığını önemli ölçüde artırdık.Bu çalışmalarımız bölgemizin tarımının sürdürülebilirliğinin ve verimliliğinin olmazsaolmazı olup, suyun ve toprağın korunması için sigortasıdır” dedi.

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Haber Tarihi: 08 Mart 2019 Cuma 12:24
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