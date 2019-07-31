Mersin, “Öğrenci Dostu Üniversite Şehirleri” listesine girmeyi başardı

MERSİN (İHA) – Mersin, Türkiye’de 188 üniversitenin bulunduğu 81 şehir arasında, üniversite öğrencilerinin memnun olduğu ‘öğrenci dostu’ 26 şehir arasına girmeyi başardı.

Üniversite Araştırmaları Laboratuvarı tarafından 81 ildeki 123 devlet ve 65 vakıf olmak üzere 188 üniversitede öğrenim gören 35 bin 715 öğrenciyle yapılan ‘Öğrenci Dostu Üniversite Şehirleri-2019’ araştırması, öğrencilerin sadece 26 şehirde kendilerini mutlu hissettiğini ortaya koydu.

Biri devlet, ikisi vakıf olmak üzere 3 üniversiteye sahip olan Mersin, Üniversite Araştırmaları Laboratuvarı tarafından 3’üncüsü gerçekleştirilen “Öğrenci Dostu Üniversite Şehirleri” araştırmasında, çıtasını yükseltti. Öğrenci Dostu Üniversite Şehirleri 2019 araştırması sonuçlarına göre, Türkiye’de üniversite öğrencilerinin öğrenim gördükleri sadece 26 şehirden memnuniyet hissediyor. Mersin de 2019 yılında öğrencilerin memnun oldukları 26 şehir arasında yer almayı başardı.

2018 araştırmasında 172 üniversiteden 26 bin 513 öğrenciden elde edilen verilerde, öğrencilerin memnuniyetsizlik duyduğu 48 şehir içinde yer alarak 29’uncu olan Mersin, 2019 araştırmasında 26’ncı sıraya yükselerek, ‘öğrenci dostu’ şehirler arasında yer aldı.

Üniversitelerin sunduğu olanakların yanı sıra üniversitelerin bulunduğu şehirlerde sosyal aktivite, yemek, barınma ve ulaşım gibi konularda sorun yaşanmaması öğrencilerin memnuniyetini belirlerken, Mersin Üniversitesi’nden (MEÜ) araştırmaya ilişkin yapılan değerlendirmede, “Üniversitemizin öğrencilerine bilimsel, sosyal, kültürel ve sportif alanda her türlü imkanı sağladığı Mersin, kentin pek çok açıdan öğrenci dostu özellikler taşıması dolayısıyla öğrencilerin kendilerini mutlu hissettiği şehirlerden biri oldu” denildi.