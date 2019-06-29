Mersin merkezli uyuşturucu operasyonunda 36 bin 354 gram esrar ele geçirildi

Mersin İl Jandarma Komutanlığı KOM Şube Müdürlüğü uyuşturucu madde imali ve satışı yapan şebekeyi 8 aylık takip sonucu çökertti. Soruşturma kapsamında yapılan operasyonlarda toplam 36 bin 354 gram esrar maddesi ve 21 Kok Kenevir bitkisi, hassas terazi ele geçirildi.

Mersin’in Gülnar İlçe Jandarma Komutanlığınca 8 aydır yapılan teknik ve fiziki takip sonucunda, Gülnar, Bozyazı, Aydıncık, Silifke, Anamur, Toroslar, Yenişehir ilceleri, Antalya’nın Alanya ilcesi ve Osmaniye’nin Kadirli ilçesine bulundukları yerlerde kenevir bitkisi ekerek esrar maddesi yetiştiren 39 kişi olduğu tespit edildi. Elde etmiş oldukları uyuşturucu maddeyi, Mersin il merkezi ile ilçelerinde ve Osmaniye ili Kadirli ilçesinde satısını yaptıkları, böylelikle Uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve Ticaretini yaparak haksız kazanç elde ettikleri belirlendi

Başlatılan soruşturma kapsamında yapılan operasyonlarda toplam 36 bin 354 gram esrar maddesi ve 21 Kok Kenevir bitkisi, hassas terazi ele geçirildi. Bu operasyonlarda toplam 18 şüpheli tespit edildi. Bunlardan 9 ’u uyuşturucu madde imali ve ticareti sucundan tutuklandı.

9 kişi de adli kontrol kararı ile serbest bırakılmıştır.

Çeşitli ilçeler de belirlenen adreslere düzenlenen operasyona ise, Jandarma Komando Timi, 3 narkotik Kopek timi ve, 220 personel katıldı. Operasyon kapsamında gözaltına alınan 25 şüpheliden 5’i tutuklandı, 18 şüpheli adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. 5 şüphelinin yakalanma çalışmaları ise devam ediyor.