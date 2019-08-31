Mersin merkezli fuhuş operasyonu

MERSİN (AA) - Mersin merkezli 9 ilde düzenlenen fuhuş operasyonunda ikisi kadın 13 kişi cezaevine gönderildi.



İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Ahlak Büro Amirliği ekipleri, Mersin, Antalya, Adana, Hatay, Konya, Gaziantep, Aksaray, Bingöl ve Niğde'de eş zamanlı operasyon düzenledi.

Belirlenen adreslere baskın düzenleyen polis, "fuhşa teşvik, aracılık ve yer temin etmek suçu"ndan 15 şüpheliyi gözaltına aldı.

Zanlılar emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Zanlıların adliyeye sevki sırasında bir gazetecinin şüphelilerden A.K'ye "sosyal medya hesabında imam cübbesi giyip, 'Doğru yolu buldum' paylaşımında bulunmasını hatırlatması üzerine A.K, "Bizim suçumuz ve korkumuz yok. Buldum tabii. Her zaman buluyorum" yanıtını verdi.



Zanlılardan A.Ç, A.Z, E.E, A.K, E.T, R.K, M.D, S.K, M.A, A.Ç, J.R, F.N.K. ve S.E. nöbetçi sulh ceza hakimliğine tutuklanırken, iki şüpheli de serbest bırakıldı.



Öte yandan operasyon kapsamında fuhuşa sürüklenen yabancı uyruklu 6 kadın sınır dışı edilmek üzere Mersin İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi. Operasyonda ayrıca denetlenen otel, bar ve masaj salonlarına 30 bin 106 lira idari para cezası kesildi.

