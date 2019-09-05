Mersin merkezli 8 ildeki "sahte bahis kuponu" operasyonu "Sahte bahis kuponları" düzenleyerek dolandırıcılık yaptığı iddia edilen şüphelilerden 22'si adliyeye sevk edildi

MERSİN (AA) - Mersin merkezli 8 ilde düzenlenen operasyonda, sahte bahis kuponu düzenleyerek dolandırıcılık yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 22 kişi, adliyeye sevk edildi. İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince, sahte bahis kuponlarıyla sosyal medyada dolandırıcılık yaptıkları iddiasıyla 3 kişinin daha gözaltına alınmasıyla şüpheli sayısı 46'ya yükseldi. Şüphelilerden 24'ü emniyetteki işlemlerinin ardından serbest bırakılırken, 22'si geniş güvenlik önlemleri altında adliyeye çıkarıldı. Soruşturmada 13 kişinin daha arandığı öğrenildi. - 600 bin lirayı bulan dolandırıcılık Mersin, İstanbul, İzmir, Adana, Artvin, Samsun, Batman ve Osmaniye'de düzenlenen eş zamanlı operasyonlarda, aralarında suç örgütü elebaşının da olduğu 43 kişi gözaltına alınmıştı. Fotoğraf programlarıyla düzenlenen sahte kuponları ikramiye kazanmış gibi sosyal medya hesaplarında paylaştığı iddia edilen zanlıların, 24 ilde 109 kişiyi yaklaşık 600 bin lira dolandırdığı belirlenmişti.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.