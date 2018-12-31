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Mersin merkezli 7 ilde uyuşturucu operasyonu

Orta Doğu ülkelerine uyuşturucu hap gönderdikleri iddiasıyla gözaltına alınan 5 şüpheli tutuklandı

31 Aralık 2018 Pazartesi 21:57
Mersin merkezli 7 ilde uyuşturucu operasyonu

MERSİN (AA) - Mersin merkezli 7 ilde gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonlarında gözaltına alınan 5 zanlı tutuklandı.

Mersin Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, sentetik uyuşturucu hapları makineler içerisinde gizleyerek Orta Doğu ülkelerine gönderen suç örgütüne yönelik çalışma başlattı.

Ekiplerce Mersin merkezli Adana, Adıyaman, Antalya, Hatay, Konya ve İstanbul'da eş zamanlı gerçekleştirilen operasyonlarda 5 şüpheli gözaltına alındı

Emniyet Müdürlüğündeki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılar, çıkarıldıkları mahkeme tarafından tutuklandı.

Öte yandan, Mersin'de suç örgütüne yönelik son 6 ayda gerçekleştirilen operasyonlarda 1 milyon 220 bin sentetik uyuşturucu hap ele geçirildiği belirtildi.

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Haber Tarihi: 31 Aralık 2018 Pazartesi 21:57
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