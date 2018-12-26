Mersin merkezli 7 ilde uyuşturucu operasyonu

MERSİN (AA) - Uyuşturucu ticareti yapan şüphelilere yönelik Mersin merkezli 7 ilde yapılan operasyonda 11 şüpheli gözaltına alındı.

Mersin Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan açıklamaya göre, uyuşturucu ticareti yapan şüphelilere yönelik yürütülen soruşturma kapsamında yapılan teknik takip sonucunda birbirleriyle irtibatlı oldukları değerlendirilen 20 kişi hakkında gözaltı kararı verildi.

Mersin'in yanı sıra İstanbul, Ankara, Antalya, Adana, Hatay ve Adıyaman'da yapılan operasyonlarda şüphelilerden 11'i yakalandı.

Firari 9 kişiyi arama çalışmaları sürüyor.