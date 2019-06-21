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Mersin Limanı'nda 20 düzensiz göçmen yakalandı

Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğü ekipleri, şüphe üzerine aradıkları tırda 7'si çocuk 20 düzensiz göçmen buldu- Ekipler, detaylı inceleme sonucu dorseye özel bir klima yapıldığı, bu düzenekle de içerinin serin tutulduğunu tespit etti

21 Haziran 2019 Cuma 15:49
Mersin Limanı'nda 20 düzensiz göçmen yakalandı

MERSİN (AA) - Mersin Limanı'ndaki bir tırda, 7'si çocuk 20 Suriyeli düzensiz göçmen yakalandı.

Alınan bilgiye göre, Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğü ekipleri, limana gelen bir tırın şoförünün hal ve hareketlerinden şüphelendi.

Tırı durduran ekipler, aracın dorsesinde yaptığı aramada straforların arkasına gizlenmiş 7'si çocuk 20 düzensiz göçmenle karşılaştı.

Kayseri'den karayoluyla Mersin'e gelen, buradan da Kıbrıs'a gitmeye çalıştıkları belirlenen göçmenler, İl Göç İdaresine sevk edildi.

Tır şoförü ise gözaltına alındıktan sonra adliyeye gönderildi.

Ekipler, detaylı inceleme sonunda dorseye özel bir klima yapıldığı, bu düzenekle de içerinin serin tutulduğunu tespit etti.

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Haber Tarihi: 21 Haziran 2019 Cuma 15:49
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