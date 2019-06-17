Mersin Kent Orkestrası’ndan ’Babalar Günü’ konseri

Mersin Büyükşehir Belediyesi, ‘Kent Orkestrası’ndan En BabaKonser’ sloganıyla, ’Babalar Günü’ konseri verdi. En güzel şarkılar bu defa babalar içinsöylendi.

Hafta sonu çocukları ve aileleriyle birlikte alışveriş merkezine vakit geçirmeye gelenbabaları, Mersin Büyükşehir Belediyesi Kont Orkestrası konseri karşıladı. Konserdebabalar, çocukları ve torunları ile birlikte şarkılara eşlik ederken, ’Babalar Günü’nünmutluluğu Büyükşehir Belediyesi sayesinde hep bir arada yaşandı.

Ücretsiz olarak verilen konserde Kent Orkestrası, güzel şarkıları izleyicilerle birliktesöyledi. Konserin kapanışını ‘İzmir Marşı’ ile yapan Kent Orkestrası sayesindecoşkulu anlar yaşandı.

Baba Erdoğan Boyacı ve oğlu Okan Boyacı ile birlikte konseri dinlerken, “Çok mutluolduk, harika bir konser. Gerçekten çok güzel bir organizasyon. Çok iyi bir etkinlik. Şuanda böylesine güzel bir ortamda olmaktan dolayı çok mutluyuz” dedi.

Eşi ve minik bebeği ile birlikte konseri dinlemeye gelen Erol Elçi de, “Gayet güzel. Sadece ’Babalar Günü’ değil, ’Anneler Günü’nde de aynı şekilde konser verilmişti. Böyle etkinliklerin devamını bekliyoruz. Gayet güzel.Emeği geçen herkese çok teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı.