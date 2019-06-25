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Mersin İtfaiyesi’nden Engin Eroğlu’nu arama-kurtarma çalışmalarına destek

Mersin Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı, Tunceli’nin Ovacık ilçesinde 15 Haziran’da hayvanlarını otlatırken tur otobüsünün çarpması sonucu Munzur Nehri’ne düştüğü ortaya çıkan Engin Eroğlu’nu kurtarma çalışmalarına destek için 7 kişilik ekip görevlendirdi.

25 Haziran 2019 Salı 16:52
Mersin İtfaiyesi’nden Engin Eroğlu’nu arama-kurtarma çalışmalarına destek

Mersin Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı, Tunceli’nin Ovacık ilçesinde 15 Haziran’da hayvanlarını otlatırken tur otobüsünün çarpması sonucu Munzur Nehri’ne düştüğü ortaya çıkan Engin Eroğlu’nu kurtarma çalışmalarına destek için 7 kişilik ekip görevlendirdi.


Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığından 7 kişilik ekip, Ovacık’ta 15 Haziran’da hayvanlarını Munzur Vadisi boyunca otlatmak için meraya götürdüğü sırada hareket halindeki tur otobüsünün açılan bagaj kapağının çarpması sonucu Munzur Nehri’ne düşen Engin Eroğlu’nu kurtarma çalışmalarına destek olmak amacıyla Tunceli’ye gitti.


Büyükşehir Belediyesi’nden yapılan açıklamaya göre, İtfaiye Dairesi Başkanlığı, Ovacık Belediyesi’nden Eroğlu’nun bulunması için gelen talep üzerine zaman geçirmeden harekete geçti. Eroğlu’nu arama ve kurtarma çalışmalarına katılmak amacıyla 2 dalgıç ve 5 dağcı olmak üzere 7 kişilik arama-kurtarma ekibi görevlendirildi. Otobüste bulunan bir yolcunun cep telefonuyla çektiği görüntüyle Munzur Nehri’ne düştüğü belirlenen Eroğlu için arama ve kurtarma çalışmaları Munzur Nehri ile kıyısında yoğunlaştırıldı.

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Haber Tarihi: 25 Haziran 2019 Salı 16:52
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