Mersin İŞKUR İş Kulübü, çocuk evlerinde kalan gençleri iş gücü piyasasına hazırlıyor

Mersin Çalışma ve İş Kurumu (İŞKUR) İş Kulübü, dezavantajlı gruplara yönelik çalışmalarına, çocuk evlerinde kalan gençlere verdiği iş gücü piyasasına hazırlık eğitimleriyle devam ediyor.

Mersin İŞKUR İl Müdürlüğü; Mersin Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü Çocuk Evleri Sitesi Müdürlüğü bünyesinde bulunan gençlere yönelik eğitimler düzenleniyor. Mersin İŞKUR İş Kulübü tarafından gerçekleştirilen eğitimlerle gençler iş gücü piyasasına hazırlanıyor. Bu kapsamda öğrencilere, 12-14 Haziran tarihleri arasında özgeçmiş hazırlama beden dili, imaj yönetimi, mülakat teknikleri konularında uzmanlar tarafından ücretsiz uygulamalı eğitimler verildi.

Mersin İŞKUR’un ‘Yönetici Asistanlığı’ kursiyerlerinden İş Kulübü eğitimlerine katılan öğrencilere, Mersin İŞKUR İl Müdürü Vekili Halil Bozkurt ve Mersin Çocuk Evleri Sitesi Müdürü Faruk Azgıt tarafından sertifikaları törenle verildi.

Yazılı bir açıklama yaparak İş Kulübü’ne ilişkin bilgi veren Bozkurt, işsizlikle mücadele çerçevesinde dezavantajlı grupların istihdama katılması amacıyla çalışmalar yaptıklarını bildirdi. İş Kulübünün çalışmalarıyla iş arayanlara yol gösterdiğini, kadınların, engellilerin, iş gücü piyasasından uzak kalmış vatandaşların, gençlerin işe girişlerinin önündeki engelleri kaldırmak üzere kişiye özgü çözümler sunduğunu belirten Bozkurt, böylece katılımcıların iş hayatına bir adım önde hazırlandığını ifade etti. Bozkurt, çocuk evlerinde kalan gençlere yönelik desteklerinin kurum olarak artarak devam edeceğini kaydetti.