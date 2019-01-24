0553 313 94 23

Mersin ile Trablusşam arasında mutabakat zaptı imzalandı

24 Ocak 2019 Perşembe 21:50
Mersin ile Trablusşam arasında mutabakat zaptı imzalandı

BEYRUT (AA) - Lübnan'ın kuzeyindeki Trablusşam ile Mersin Ticaret Odaları arasında iş birliği mutabakat zaptı imzalandı.

Mersin'de geçen yıl Kalkınma Bakanlığı ile Mersin Valiliği himayesinde ilk kez düzenlenen Türk-Arap Ekonomi Zirvesi'nin ikincisi Trablusşam'da gerçekleştirildi.

Ekonomi buluşması çerçevesinde Lübnan'a gelen Mersin Ticaret ve Sanayi Odası (MTSO) Yönetim Kurulu Başkanı Ayhan Kızıltan ile Trablusşam Sanayi ve Tarım Odaları Başkanı Tevfik Debbusi, iş birliği mutabakat zaptına imza attı.

Türk Arap Ülkeleri İş İnsanları Derneği (TURAB) Genel Başkanı Canan Sunay da Debbusi ile aynı kapsamda bir ön anlaşma imzaladı.

Trablusşam Ticaret Odası'nda gerçekleştirilen imza töreninde Türkiye'nin Beyrut Büyükelçisi Hakan Çakıl, Mersin Valisi Ali İhsan Su ve MTSO Meclis Başkanı Hamit İzol hazır bulundu.

Trablusşam Sanayi ve Tarım Odaları Başkanı Debbusi, burada yaptığı açıklamada, imzalanan iş birliği mutabakat zabıtlarının Türkiye ile Lübnan arasındaki ilişkilere katkı sağlaması temennisinde bulundu.

Halihazırda Trablusşam kentindeki limanı yeni yerine taşımanın yanı sıra bir dizi yatırım projesi üzerinde çalıştıklarını dile getiren Debbusi, kentte atıl durumda bulunan havaalanını da genişleterek uluslararası bir havalimanına dönüştürmek istediklerini belirtti.

Debbusi, Trablusşam'daki liman veya havalimanı projeleri için Türk muhataplarından gelecek tüm teklifleri değerlendireceklerini söyledi.

Büyükelçi Çakıl da Türk ve Lübnanlı taraflar arasında imzalanan mutabakat zabıtları için memnuniyetini dile getirerek, Trablusşam yetkililerinin projeleri için her türlü teknik desteği sağlamaya hazır olduklarını kaydetti.

Lübnan'ın Trablusşam kentinde pazartesi günü başlayan ve bugün sona eren 2. Türk-Arap Ekonomi Zirvesi, Ankara, İstanbul, Konya, Adana, Mersin ve diğer bazı illerden oluşan 60 Türk iş adamı ile Arap muhataplarını bir araya getirdi.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 24 Ocak 2019 Perşembe 21:50
  1. Lübnan
  2. Mersin Valisi Ali İhsan Su
  3. Trablusşam

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    İngiltere'den Juan Guaido'ya destek
    1. İngiltere'den Juan Guaido'ya destek
    2. Aydın Örs'ten Banvit Basketbol..
    3. Fenerbahçe'de büyük hüsran! Kupaya..
    4. İstanbul Büyükşehir Belediyesi Şehir..
    5. Ziraat Türkiye Kupası son 16 turu..
    6. 2019 yılında emzirme ödeneği ve cenaze..
    7. Spiralle açılmaya çalışılan fünye dolu..
    8. Uğur Mumcu ölümünün 26'ıncı yılında..
    9. RSV Virüsü nedir? RSV virüsü kimleri..
    10. Ne mesaj verdi? 'Merkez kaç' ifadesini..
    11. Nöroloji nedir? Nöroloji bölümü..
    12. Buzdolabını doğru kullanıyor musunuz?
    13. 2019 Malulen emeklilik (malullük)..
    14. Dünya devinden flaş hamle! Türk..
    15. Okkan'ın şehit edilişinin 18. yılı
    16. Kahramanmaraş'ta köpeğin saldırdığı..
    17. Boğmaca nedir? Boğmaca hastalığının..
    18. EGM 1500 trafik polisi alımı |Trafik..
    19. Quaresma, çocuklarının hasretine..
    20. Basketbol: Kadınlar FIBA Avrupa Ligi
    Ayaklanan halk terör örgütü PKK'ya 24 saat süre verdi
    Ayaklanan halk terör örgütü PKK'ya 24 saat süre verdi
    Binali Yıldırım'dan şart koşup 'oy vereceğim' diyen vatandaşa usta işi cevap
    Binali Yıldırım'dan şart koşup 'oy vereceğim' diyen vatandaşa usta işi cevap
    İsrailli gazeteci tehdit etti, İsveçli Bakan gözyaşlarını tutamadı
    İsrailli gazeteci tehdit etti, İsveçli Bakan gözyaşlarını tutamadı
    Dehşet veren olay! Sular çekildi, her yeri yılan sardı
    Dehşet veren olay! Sular çekildi, her yeri yılan sardı
    Rusya açıkladı: Durum kötüye gidiyor
    Rusya açıkladı: Durum kötüye gidiyor

    Günün Karikatürü

    25 Ocak 2019
    MHP'nin son anketinde çarpıcı sonuç! O partinin oyu yüzde 2'ye düştü
    MHP'nin son anketinde çarpıcı sonuç! O partinin oyu yüzde 2'ye düştü
    İşte Türkiye'nin yeni deprem haritası!
    İşte Türkiye'nin yeni deprem haritası!