Mersin için yağış uyarısı

ANKARA (AA) - Mersin'de gök gürültülü sağanak bekleniyor.



Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan duyuruya göre, son değerlendirmelerde Mersin çevrelerinde görülen yağışların, akşam ve gece saatleri arasında Mersin, Tarsus, Erdemli ve Çamlıyayla'da aralıklı ve yerel olarak kuvvetleneceği tahmin ediliyor.

Yetkililer, Mersin'deki yağış sonrası sel, su baskını, yıldırım ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması uyarısında bulundu.

