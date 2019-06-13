Mersin için şiddetli yağış uyarısı
Mersin’in iç ve yüksek kesimlerinde bugün öğleden sonra şiddetli yağış beklendiği belirtilerek, vatandaşların ani su baskınlarına karşı tedbirli olmaları istenildi.13 Haziran 2019 Perşembe 12:29
Mersin’in iç ve yüksek kesimlerinde bugün öğleden sonra şiddetli yağış beklendiği belirtilerek, vatandaşların ani su baskınlarına karşı tedbirli olmaları istenildi.
Meteorolojiden yapılan açıklamada, bugün öğleden sonra etkisini arttırması beklenen sağanak ve gök gürültülü sağanak şeklindeki yağışların, Adana ve Mersin’in iç ve yüksek kesimlerinde yerel olarak kuvvetli olması beklendiğinden sel, su baskını, yıldırım, yağış anında kuvvetli rüzgar, yerel dolu yağışı ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerektiğini bildirildi.
Olumsuz hava koşullarının gece saat 22.00’ye kadar devam edeceği kaydedildi.
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