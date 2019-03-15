Mersin ESOB’tan istihdam seferberliğine destek

Mersin Esnaf ve Sanatkarları Odaları Birliği (ESOB) Başkanı TalatDinçer, istihdamın arttırılarak kalıcı hale getirilmesini hedefleyen ve işverenlere bazıteşvik ve destekler sunan istihdam seferberliğine 70 meslek odası ve 65 bin esnafınkatılımını sağlamak için üzerlerine düşen her türlü görev ve sorumluluğu yerinegetireceklerini söyledi.

Cumhurbaşkanlığınca hayata geçirilen 2019 yılı ‘İstihdam Seferberliği’ kapsamındaİŞKUR ve SGK yetkililerince Mersin Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği’ndebilgilendirme toplantısı yapıldı. İŞKUR ve SGK yetkililerinin ortak sunumu ilegerçekleştirilen bilgilendirme toplantısında, Cumhurbaşkanlığınca ülke genelindebaşlatılan istihdam seferberliği ve teşvikler ile ilgili Mersin’de kurulu esnaf odasıbaşkanlarına yönelik bilgi paylaşımı yapıldı.

İŞKUR uygulamaları ile ilgili bilgi veren iş ve meslek danışmanı Muhammed LütfüEmre, istihdam seferliğinin amacının, istihdamın artırılması ve en önemlisi deistihdamın kalıcı hale getirmesi olduğunu belirterek, "İŞKUR‘un işverenlere sağladığıbirçok teşvik paketleri var. İşverenlerimizin bu paketlerden yararlanması için işealacakları personellerin İŞKUR kaydının aktif ve güncel olması gerekiyor. Bunundışında işverenlerin SGK borçlarının da bulunmaması gerekiyor" dedi.

İstihdamın kalıcı hale gelmesine yönelik devletin sağladığı teşvikler hakkında bilgiveren İŞKUR iş ve meslek danışmanı Süleyman Erkan Şanlı ise mesleki becerigeliştirme teşvikleri kapsamında, işbaşı eğitim programının başta geldiğine işaretederek, "İşbaşı eğitim programında personellere tecrübe kazandırılmasıamaçlanıyor. 2019 yılı istihdam seferberliği kapsamında sağlanan teşvikler hemişverenler için hem de personeller için olumlu sonuçlar veriyor" diye konuştu.

Mersin ESOB Başkanı Talat Dinçer, kurum temsilcilerince yapılan sunum sonrasıyaptığı açıklamada, istihdam seferberliğinin, en büyük işveren olan esnaf vesanatkarların üzerindeki yükü hafifleten teşvik ve destekler içerdiğini ifade etti.Teşvik ve destekler hakkında açıklamada bulunan kurum temsilcilerine teşekkür edenDinçer, “Mersin’de 70 meslek odasına bağlı 65 bin esnaf ve sanatkarımız mevcut.Bugün en küçük esnafımızın yanında dahi bir ya da iki kişi çalışmaktadır. Dönemsel

olarak yaşanan krizlerde en çok emek yoğun çalışan esnafımız mağdur oluyor. Bubağlamda en büyük işveren olan esnaf ve sanatkarlarımıza yönelik teşvik vedestekler büyük önem taşıyor. İstihdamın arttırılarak kalıcı hale getirilmesinihedefleyen ve işverenlere bazı teşvik ve destekler sunan istihdam seferberliğine, 70meslek odası ve 65 bin esnafın katılımını sağlamak için üzerimize düşen her türlügörev ve sorumluluğu yerine getirmeye hazırız” şeklinde konuştu.

Başkan Dinçer, işletme sahibi esnaf sanatkarların aranan eleman taleplerine cevapverilmesi ve aynı zamanda iş arayan kişileri de esnafla buluşturmak adına İŞKUR İlMüdürlüğü ile sürekli koordineli çalışma içerisinde olduklarını sözlerine ekledi.

Toplantıya İŞKUR İl Müdürü Mustafa Kutlu, Sosyal Güvenlik Kurumu İl MüdürüNecmettin Öz, Toroslar Sosyal Güvenlik Kurumu Hizmet Merkezi Müdür YardımcısıÖmür Çevik ve çok sayıda oda başkanı katıldı.