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Mersin yerel seçim anketi 2019 | Mersin yerel seçim sonuçları

Mersin yerel seçim anket sonuçları 2019 | Mersin partilerin oy oranları31 Mart 2019 yerel seçimlere sayılı günler kala birbiri ardına son dakika olarak Mersin seçim anket sonuçları 2019 da gelmeye devam ediyor. Mersin belediyesi anket sonuçları verilerine göre Cumhur ittifakı ve millet ittifakının kıyasıya yarıştığı Mersin için son anket sonuçları vatandaşlar tarafından merak ediyor. Mersin’de MHP’nin adayı Hamit Tuna ile CHP’nin adayı Vahap Seçer yarışmakta. İşte Son anket sonuçlarına göre Mersin anket sonuçları. Mersin yerel seçim anket sonuçları 2019,  Mersin son anket sonuçları 2019, Mersin belediye anket sonuçları ve oy oranları. 

22 Mart 2019 Cuma 11:04
Mersin yerel seçim anketi 2019 | Mersin yerel seçim sonuçları

31 Mart 2019 yerel seçimlere sayılı günler kala birbiri ardına son dakika olarak Mersin seçim anket sonuçları 2019 da gelmeye devam ediyor. Mersin belediyesi anket sonuçları verilerine göre Cumhur ittifakı ve millet ittifakının kıyasıya yarıştığı Mersin için son anket sonuçları vatandaşlar tarafından merak ediyor. Mersin’de MHP’nin adayı Hamit Tuna ile CHP’nin adayı Vahap Seçer yarışmakta. İşte Son anket sonuçlarına göre Mersin anket sonuçları. Mersin yerel seçim anket sonuçları 2019,  Mersin son anket sonuçları 2019, Mersin belediye anket sonuçları ve oy oranları. 

EMAX Araştırma Şirketi aralarında Mersin’nin de bulunduğu 6 büyükşehirde anket çalışması yaptı. Araştırma, 6 büyükşehirde yaşayan toplam 7 bin 172 katılımcıyla önceden hazırlanmış soru formuna bağlı olarak (CATI) bilgisayar destekli telefonla anket yapma tekniği ile gerçekleştirildi. İşte Eskişehir büyükşehir anket sonuçları ve oy oranları...

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Haber Tarihi: 22 Mart 2019 Cuma 11:08
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