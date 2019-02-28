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Mersin Emniyetinden çocuklar için Trafik Eğitim Parkı

Mersin’de, Kalkınma Bakanlığınca hayata geçirilen SosyalDestek Programı (SODES) kapsamında Şehit Fikri Dilsiz İlkokulu’nda oluşturulanTrafik Eğitim Parkı, Emniyet Müdürü Mehmet Şahne’nin de katılımıyla hizmeteaçıldı.

28 Şubat 2019 Perşembe 14:20
Mersin Emniyetinden çocuklar için Trafik Eğitim Parkı

Mersin’de, Kalkınma Bakanlığınca hayata geçirilen SosyalDestek Programı (SODES) kapsamında Şehit Fikri Dilsiz İlkokulu’nda oluşturulanTrafik Eğitim Parkı, Emniyet Müdürü Mehmet Şahne’nin de katılımıyla hizmeteaçıldı.


Parkın açılışı dolayısıyla, merkez Toroslar ilçesindeki Şehit Fikri Dilsizİlkokulu’nda düzenlenen etkinlik, okulun halk dansları topluluğunun gösterileriylebaşladı.


Emniyet Müdür Yardımcısı Ömer Akpınar, etkinlikte yaptığı konuşmada, TarfikEğitim Parkı’nın, Toplum Destekli Polislik Şubesince hazırlanan ve İl Milli EğitimMüdürlüğü işbirliğinde Mersin Valiliği himayesinde yürütülen ’Gelecek BenimProjesi’ kapsamında oluşturulduğunu söyledi. Akpınar, "Projemizin amacı,dezavantajlı bölgelerde yaşayan öğrencilerimizin çeşitli eğitim ve sosyalfaaliyetlerde bulunmalarını sağlamak, bu vesile ile öğrencilerimizi kötüalışkanlıklardan uzaklaştırmak, çocuklarımıza trafik kurallarına uyma bilinciniarttırmaktır" dedi.


Proje çerçevesinde aynı zamanda iki adet Akdeniz ilçesinde, bir adet deToroslar ilçesinde olmak üzere toplam 3 adet basketbol ve voleybol sahalarınınfaaliyete geçirildiğini belirten Akpınar, "Projede, dezavantajlı bölgelerde öğrenimgören bin 120 öğrenciye Tarsus gezisi, 120 öğrenciye yönelik Çanakkale veİstanbul gezisi, bin öğrencimize sinema etkinliği yapılmıştır. Ayrıca projemizde 4merkez ilçemizde 7 ortaokula 7 kütüphane yapılarak, çocuklarımızın hizmetinesunulmuştur. Faaliyete geçirmiş olduğumuz trafik parkının ve basketbolsahalarının geleceğimizin teminatı çocuklarımıza hayırlı olmasını temenniediyorum" diye konuştu.


Etkinlik kapsamında ayrıca, trafik konulu resim yarışmasında dereceye girenöğrencilere İl Emniyet Müdürü Mehmet Şahne tarafından ödülleri verildi.


Açılışı yapılan Trafik Eğitim Parkı’nda öğrenciler, akülü araçlarla trafikkurallarını tatbik ederek öğrendi.


Buradaki törenin ardından proje kapsamında Ertuğrul Gazi Ortaokulu’daoluşturulan kütüphanenin de açılışı yapıldı.

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Haber Tarihi: 28 Şubat 2019 Perşembe 14:20
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