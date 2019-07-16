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Mersin E Tipi Kapalı ve Açık Ceza İnfaz Kurumunda 15 Temmuz etkinliği

Mersin E Tipi Kapalı ve Açık Ceza İnfaz Kurumunda, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla anma etkinliği düzenlendi.

16 Temmuz 2019 Salı 11:32
Mersin E Tipi Kapalı ve Açık Ceza İnfaz Kurumunda 15 Temmuz etkinliği

Mersin E Tipi Kapalı ve Açık Ceza İnfaz Kurumunda, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla anma etkinliği düzenlendi.


Mersin E Tipi Kapalı ve Açık Ceza İnfaz Kurumundan yapılan açıklamaya göre, kurumun konferans salonunda gerçekleştirilen etkinlikte, 100 tutuklu ve hükümlü ile çok sayıda kurum personeli; TRT tarafından hazırlanan, yaklaşık 1,5 saatlik ‘İşgal Girişiminden Dirilişe 15 Temmuz’un Anatomisi’ adlı filmi izledi.


Etkinliğe, Mersin E Tipi Kapalı ve Açık Ceza İnfaz Kurumu Müdürü Recep Göğüş, İkinci Müdür Ferhat Ünal ile kurumda görevli idare memurları, öğretmenler ve psikologlar da katıldı. Film esnasında tutuklu ve hükümlülerle kurum personeline kek ve içecek ikramında da bulunuldu.


Filmin ardından bir konuşma yapan Kurum Müdürü Göğüş, “Şanlı tarihimize kara leke çalmak isteyenlerin karşısında canını hiçe sayarak dimdik duran, hainlere fırsat vermeyen aziz şehitlerimizi ve gazilerimizi, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü’nde minnetle anıyor, şehitlerimize Allah’tan rahmet diliyoruz. Ruhları şad olsun” dedi.

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Haber Tarihi: 16 Temmuz 2019 Salı 11:32
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