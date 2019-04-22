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Mersin Çocuk Hakları Komitesi çocuklar 650 fidan dikti

MERSİN (İHA) – Mersin Aile, Çalışma Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü bünyesinde faaliyet gösteren Çocuk Hakları Çocuk Komitesi’ne bağlı çocuklar, 23 Nisan Ulusal Egemenlik Çocuk Bayramı etkinlikleri kapsamında Çocuk Hakları Hatıra Ormanına 650 fidan dikti.

22 Nisan 2019 Pazartesi 16:38
Mersin Çocuk Hakları Komitesi çocuklar 650 fidan dikti

MERSİN (İHA) – Mersin Aile, Çalışma Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü bünyesinde faaliyet gösteren Çocuk Hakları Çocuk Komitesi’ne bağlı çocuklar, 23 Nisan Ulusal Egemenlik Çocuk Bayramı etkinlikleri kapsamında Çocuk Hakları Hatıra Ormanına 650 fidan dikti.


Toroslar ilçesi Anıttepe mevkindeki Çocuk Hakları Hatıra Ormanına gerçekleştirilen etkinliğe 100 çocuğun katıldığını belirten Mersin İl Çocuk Hakları Koordinatörü Mustafa Sarı, 23 Nisan haftası etkinlikleri kapsamında Türkiye Çocuk Hakları Koordinatörlüğünce bugün bütün illerde eş zamanlı fidan dikildiğini bildirdi. Sarı, “Mersin’de de 100 çocuğumuzla birlikte Mersin Çocuk Hakları Ormanımıza 650 adet çeşitli türde fidan diktik. Türkiye’de İl Çocuk Hakları Hatıra Ormanı olan iliz. Diğer illerimiz de Mersin i örnek alarak hatıra ormanı fidanlıkları oluşturuyor. Amacımız, çevre, ağaç ve ülke sevgisini çocuklarımıza kazandırmak. Çocuk Hakları Hatıra ormanımızın, ileride çocuklar için ağaç ve fobi bahçesi olabilecek, aynı zamanda bir park ve oyun alanına dönüşmesini arzuluyoruz” dedi.

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Haber Tarihi: 22 Nisan 2019 Pazartesi 16:38
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