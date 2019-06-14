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Mersin Çamlıyayla Belediye Başkanı, Binali Yıldırım’a destek vermek için İstanbul’a geldi

Mersin Çamlıyayla Belediye Başkanı İsmail Tepebağlı, AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Binali Yıldırım’a destek vermek için İstanbul’a geldi.

14 Haziran 2019 Cuma 16:40
Mersin Çamlıyayla Belediye Başkanı, Binali Yıldırım’a destek vermek için İstanbul’a geldi

Mersin Çamlıyayla Belediye Başkanı İsmail Tepebağlı, AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Binali Yıldırım’a destek vermek için İstanbul’a geldi. Burada hemşehrileriyle bir araya gelen Tepebağlı 23 Haziran seçimlerinde Binali Yıldırım için destek istedi.


31 Mart Mahalli İdareler Seçimleri’nde Mersin’de MHP’den aday olan ve Çamlıyayla Belediye Başkanlığına seçilen İsmail Tepebağlı, İstanbul’da yapılacak 23 Haziran seçimleri kapsamında çalışmalarını sürdürüyor. AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Binali Yıldırım’a destek vermek için İstanbul’a gelen Tepebağlı hemşehrileriyle buluştu.


STK temsilcileri ve çeşitli derneklerin üyeleriyle de bir araya gelen Tepebağlı AK Parti İBB Başkan adayı Binali Yıldırım için destek istedi. İstanbul MHP İlçe başkanlıklarını da ziyaret eden Tepebağlı, çalışmalarına devem edeceğini söyledi.


İhlas Haber Ajansı’nı ve Türkiye Gazetesi köşe yazarı İsmail Kapan’ı ziyaret eden Başkan Tepebağlı 23 Haziran seçimleri hakkında değerlendirmelerde bulundu.


Başkan Tepebağlı, "Genel Başkanımızın talimatıyla burada çalışmalarımızı sürdürüyoruz. STK’lar ve hemşehri dernekleri ile bir araya geldik. Hemşehrilerden Binali Yıldırım’a destekleri konusunda çağrıda bulunduk. Burada bir süre daha çalışmalarımızı sürdüreceğiz. Bizim kışın 8 bin 700 olan nüfusumuz yazın 100 bine çıkıyor. Biz İstanbul’daki hemşehrilerimize ulaşarak desteklerini istedik" dedi.


İlçedeki çalışmalara da değinen Başkan Tepebağlı, "Biz iğne oyası festivali yapan tek ilçeyiz. Ağustos’un ilk hatası festivallerimiz oluyor. Yeşili en çok olan ilçelerin başındayız. İlçemizde trafik lambası dahi bulunmuyor. Son derece güzel bir ilçe" şeklinde konuştu.

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Haber Tarihi: 14 Haziran 2019 Cuma 16:40
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