Mersin Büyükşehir’den renkli Ramazan Bayramı kutlaması
Mersin Büyükşehir Belediyesi, Ramazan Bayramı için hazırladığı reklam kutlamalarıyla yüzlerde tebessüm oluşturdu.04 Haziran 2019 Salı 10:25
Mersin Büyükşehir Belediyesi, Ramazan Bayramı için hazırladığı reklam kutlamalarıyla yüzlerde tebessüm oluşturdu.
Günümüzde yüz yüze iletişimin yerini alan SMS ve whatsapp kutlamalarına ince göndermeler yapan Büyükşehir Belediyesi’nin kutlama mesajları, kaybolan bayram değerlerini hatırlatırken, alışılmışın dışına çıkan tarzıyla Mersinlilerden büyük beğeni aldı. Mersinlilerin oldukça ilgisini çeken kutlama mesajları sosyal medya üzerinden beğeni yağmuruna tutuldu.
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