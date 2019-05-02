Mersin Büyükşehir’den Ramazan tasarrufu

Mersin Büyükşehir Belediyesi, Ramazan ayı hazırlıklarını tamamladı. Bu yıl da Mersinlileri, merkezde 3 farklı noktada ve ilçelerde kurulacak iftar sofralarında buluşturacak olan Büyükşehir Belediyesi, geçmiş yıllardan farklı olarak bu yıl tasarruf tedbirleri kapsamında programında Ramazan eğlenceleri ve etkinliklerine yer vermeyecek.

Geçtiğimiz yıllara göre daha mütevazı bir Ramazan programı hazırlayarak Mersinlileri iftar sofralarında bir araya getirmeye hazırlanan Büyükşehir Belediyesi, hazırlıklar kapsamında Ramazan ayının bereketli sofralarını her ilçeye taşıyacak. İhtiyaç sahibi birçok vatandaşın ücretsiz olarak yemek ihtiyacını karşılayan Aşhane tarafından hazırlanacak yemekler Ramazan ayında iftar sofralarını bereketlendirecek. İlçelerde kurulacak iftar sofralarının yanı sıra Mersin’in bazı noktalarında da her gün iftar sofraları kurulacak. Kurulacak iftar sofralarında ise günlük 5 bin kişilik iftar yemeği verilecek.

13 ilçede kurulacak iftar sofralarında Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer de Mersinlilerle bir araya gelecek.

Aşhanede Ramazan boyunca 212 bin adet iftar yemeği hazırlanacak

İhtiyaç sahibi birçok vatandaşın ücretsiz olarak yemek ihtiyacını karşılayan Mersin Büyükşehir Belediyesi Aşhanesi, Mersin merkez ve ilçelerde kurulacak iftar sofraları için Ramazan ayı boyunca yaklaşık 212 bin adet iftar yemeği hazırlayacak. Ayrıca Ramazan ayı boyunca her gün Akdeniz Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi, Toroslar Anadolu Lisesi ve Mersin Üniversitesi Çiftlikköy Kampüsü’nde kurulacak iftar sofraları için de günlük toplam 5 bin kişilik iftar yemeği aşhane tarafından çıkarılacak.

Mersin Büyükşehir Belediyesi Ekmek Fabrikası’nda da Ramazan ayı için yapılan hazırlıklar tamamlandı. Ramazan ayı boyunca rutin ekmek üretimine devam edecek ve kurulan iftar sofralarının ekmek üretimini gerçekleştirecek olan MER-EK, geleneksel Ramazan pidesi üretimine de başlıyor. Ramazan ayı sofralarının simgelerinden biri olan Ramazan pidesi üretimi için hazırlıklarını tamamlayan MER-EK, susamlı ve çörek otlu geleneksel Ramazan pidelerinin tanesini 1,5 liradan satışa sunacak.