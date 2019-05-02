0553 313 94 23

Mersin Büyükşehir’den Ramazan tasarrufu

Mersin Büyükşehir Belediyesi, Ramazan ayı hazırlıklarını tamamladı.

02 Mayıs 2019 Perşembe 17:09
Mersin Büyükşehir’den Ramazan tasarrufu

Mersin Büyükşehir Belediyesi, Ramazan ayı hazırlıklarını tamamladı. Bu yıl da Mersinlileri, merkezde 3 farklı noktada ve ilçelerde kurulacak iftar sofralarında buluşturacak olan Büyükşehir Belediyesi, geçmiş yıllardan farklı olarak bu yıl tasarruf tedbirleri kapsamında programında Ramazan eğlenceleri ve etkinliklerine yer vermeyecek.


Geçtiğimiz yıllara göre daha mütevazı bir Ramazan programı hazırlayarak Mersinlileri iftar sofralarında bir araya getirmeye hazırlanan Büyükşehir Belediyesi, hazırlıklar kapsamında Ramazan ayının bereketli sofralarını her ilçeye taşıyacak. İhtiyaç sahibi birçok vatandaşın ücretsiz olarak yemek ihtiyacını karşılayan Aşhane tarafından hazırlanacak yemekler Ramazan ayında iftar sofralarını bereketlendirecek. İlçelerde kurulacak iftar sofralarının yanı sıra Mersin’in bazı noktalarında da her gün iftar sofraları kurulacak. Kurulacak iftar sofralarında ise günlük 5 bin kişilik iftar yemeği verilecek.


13 ilçede kurulacak iftar sofralarında Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer de Mersinlilerle bir araya gelecek.



Aşhanede Ramazan boyunca 212 bin adet iftar yemeği hazırlanacak


İhtiyaç sahibi birçok vatandaşın ücretsiz olarak yemek ihtiyacını karşılayan Mersin Büyükşehir Belediyesi Aşhanesi, Mersin merkez ve ilçelerde kurulacak iftar sofraları için Ramazan ayı boyunca yaklaşık 212 bin adet iftar yemeği hazırlayacak. Ayrıca Ramazan ayı boyunca her gün Akdeniz Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi, Toroslar Anadolu Lisesi ve Mersin Üniversitesi Çiftlikköy Kampüsü’nde kurulacak iftar sofraları için de günlük toplam 5 bin kişilik iftar yemeği aşhane tarafından çıkarılacak.


Mersin Büyükşehir Belediyesi Ekmek Fabrikası’nda da Ramazan ayı için yapılan hazırlıklar tamamlandı. Ramazan ayı boyunca rutin ekmek üretimine devam edecek ve kurulan iftar sofralarının ekmek üretimini gerçekleştirecek olan MER-EK, geleneksel Ramazan pidesi üretimine de başlıyor. Ramazan ayı sofralarının simgelerinden biri olan Ramazan pidesi üretimi için hazırlıklarını tamamlayan MER-EK, susamlı ve çörek otlu geleneksel Ramazan pidelerinin tanesini 1,5 liradan satışa sunacak.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 02 Mayıs 2019 Perşembe 17:09
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Adıyaman'da taciz iddiası
    1. Adıyaman'da taciz iddiası
    2. GÜNCELLEME - Kayseri'deki dizi..
    3. Malatya’da 5 milyon TL değerinde..
    4. Kırsal Kalkınma Kurulu tarım ve..
    5. Kahramanmaraş’ta trafik kazası: 2 ölü,..
    6. Canpolat, ilçedeki ihtiyaçları yerinde..
    7. Van’da ‘Adalet Ormanı’ oluşturuldu
    8. Başkan Vidinlioğlu, “Borçlu bir..
    9. Taraftarlardan Emniyet Müdürüne forma..
    10. Takla atan otomobilden sağ çıktı
    11. Alman öğrenciler Ordu’da
    12. Başkan Altay, Türk Dünyası Belediyeler..
    13. Hizan’da ‘Okullar Arası Atletizm..
    14. Projeyle bilinçsiz ilaç kullanımının..
    15. 2019 Ramazan imsakiyesi Kocaeli
    16. Kabadüz’de meralar amacına uygun..
    17. "Etiyopya basın özgürlüğü..
    18. Döviz kurları
    19. HAK-İŞ Genel Sekreteri Yıldız..
    20. "Umarım daha fazla Türk genci Çince..
    21. Dr. Gül: “Telefonu yasaklamak çözüm..
    22. Ordu’da itfaiye eğitim merkezi..
    23. PFDK, Fenerbahçeli kaleci Volkan..
    24. KPSS A Grubu ve Öğretmenlik..
    25. Uyuşturucu tacirleri polisten kaçamadı
    26. Polisten kaçan şüphelinin 9 yıl 8 ay..
    27. Hamas heyetinin Mısır temasları..
    28. Oyuncu Deniz Çakır’ın hakim karşısına..
    29. Kayseri’deki sahte içki operasyonunda..
    30. Altının kilogramı 244 bin 100 liraya..
    Melih Gökçek'den zehir zemberek sözler! "Sen bir yalancısın, derhal özür dile..."
    Melih Gökçek'den zehir zemberek sözler! "Sen bir yalancısın, derhal özür dile..."
    İlk Akit duyurmuştu! AK Partili Belediye Başkanı istifa etti
    İlk Akit duyurmuştu! AK Partili Belediye Başkanı istifa etti
    Karamollaoğlu’ndan Çamlıca Camii için yeni yorum
    Karamollaoğlu’ndan Çamlıca Camii için yeni yorum
    Yeni parti kuruldu! İsmi olay oldu
    Yeni parti kuruldu! İsmi olay oldu
    Hukukçu İlhan Demir, CHP'li İmamoğlu'na sordu: İBB'den kopyalanmak istenen 'server'lar nereye gidecekti?
    Hukukçu İlhan Demir, CHP'li İmamoğlu'na sordu: İBB'den kopyalanmak istenen 'server'lar nereye gidecekti?

    Günün Karikatürü

    01 Mayıs 2019
    Dehşet anları kamerada! Teröristler yoldan geçen karı kocayı böyle infaz etti
    Dehşet anları kamerada! Teröristler yoldan geçen karı kocayı böyle infaz etti
    “Abdullah Gül’ün 2013’te attığı bir tweet vardı...”
    “Abdullah Gül’ün 2013’te attığı bir tweet vardı...”