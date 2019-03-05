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Mersin Büyükşehir Belediyesi’ne ’ISO 45001’ belgesi

Türkiye’de ’ISO 45001 Belgesi’ alan ilk kamu kurumu Mersin Büyükşehir Belediyesi oldu.

05 Mart 2019 Salı 17:07
Mersin Büyükşehir Belediyesi’ne ’ISO 45001’ belgesi

Türkiye’de ’ISO 45001 Belgesi’ alan ilk kamu kurumu Mersin Büyükşehir Belediyesi oldu.


Mersin Büyükşehir Belediyesi, kalite çalışmaları doğrultusunda, Türk Standartları Enstitüsü Başkanlığı Tetkik Heyeti tarafından, 26-28 Şubat 2019 tarihinde yapılan denetim sonucu ’TS ISO 45001 İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemi Belgesi’ni almaya hak kazandı.


Mersin Büyükşehir Belediyesi’nden yapılan açıklamaya göre, kalite çalışmalarına büyük önem veren Belediye Başkanı Burhanettin Kocamaz, bu kapsamda hem ISO Kalite Yönetim Sistemleri hem de EFQM Kurumsal Mükemmellik Projesi çalışmalarını aralıksız devam ettiriyor.


Büyükşehir Belediyesi bir taraftan kaynakları etkin ve verimli kullanıp, daha verimli ve kaliteli hizmet üreterek vatandaşları memnun etmeyi istiyor, diğer taraftan da çalışanlarına önem verip, onların katkı ve katılımlarını sağlayarak çalışanlar ile iyi bir ekip anlayışı içerisinde başarılı çalışmalar üretmeye çalışıyor.


Bu çerçevede başta çalışanlar olmak üzere, büyükşehir belediyesi yerleşkeleri ve binalarına hizmet almak amacıyla gelen vatandaşlar, ziyaretçiler ve tedarikçilerin iş sağlığı ve güvenliğini daha etkin ve sürekli iyileştirerek sağlamak amacıyla İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemi kuruldu. Bu doğrultuda TSE Tetkik Heyeti 26-28 Şubat 2019 tarihleri arası tetkik ve incelemelerini yaptı ve denetim sonucu TS ISO 45001 İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemi Belgesi’ni almaya hak kazandı.

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Haber Tarihi: 05 Mart 2019 Salı 17:07
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