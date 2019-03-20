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Mersin Büyükşehir Belediyesi’nden salon sporlarına destek

Mersin’de, Büyükşehir Belediye Başkanı Burhanettin Kocamaz’ın da katıldığı törenle salon sporları yapan amatör spor kulüplerine malzeme yardımı yapıldı.

20 Mart 2019 Çarşamba 13:16
Mersin Büyükşehir Belediyesi’nden salon sporlarına destek

Mersin’de, Büyükşehir Belediye Başkanı Burhanettin Kocamaz’ın da katıldığı törenle salon sporları yapan amatör spor kulüplerine malzeme yardımı yapıldı. Törende, salon sporlarında 18 farklı branşta faaliyet gösteren 102 amatör spor kulübüne, 300 bin lira değerinde malzeme yardımı gerçekleştirildi.


Macit Özcan Spor Kompleksi’nde düzenlenen amatör spor kulüpleri salon sporları 1. etap malzeme dağıtım törenine Başkan Kocamaz’ın yanı sıra, Demokrat Parti Mersin Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Ayfer Yılmaz, İYİ Parti Mersin Milletvekili Zeki Hakan Sıdalı, Mersin Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu Başkanı Mithat Ertaş, amatör spor kulübü temsilcileri ve sporcular katıldı. Törende konuşan Kocamaz, Tarsus’ta başlattıkları amatör spora destek serüvenlerini Mersin genelinde de sürdürdüklerini ifade etti.


Spora verdikleri desteğin yalnızca amatör spor kulüplerine yardımla sınırlı kalmadığını vurgulayan Kocamaz, “Kentimize bir spor kenti kimliği kavuşturma amacı ile tüm spor dallarına destek verdik, vermeye de devam ediyoruz. Uluslararası Mersin Maratonu, Tour of Mersin, 10 bin metre Avrupa Şampiyonası ve Plaj Voleybol Dünya Turu 3 Yıldızlı Mersin etabına ev sahipliği yaptık. Altın kemerli Cumhuriyet Yağlı Güreşleri ve geleneksel Karakucak Güreşleri gibi etkinlikler ile Mersin’de sportif etkinliklere imza atarken, açtığımız spor kursları ile 15 branşta spor hizmeti sunarak, 46 bin 410 kişiye ulaştık. Gençlik ve doğa kamplarımızda bin 302 kişiyi doğayla buluşturduk. Mersin Büyükşehir Belediyesi olarak amatör spor kulüplerimizin her zaman yanında olduk. Bugün de amatör spor kulüpleri salon sporlarına destek vereceğiz. Daha evvel açık alanda müsabaka yapan kulüplerimize malzeme yardımı yapmıştık. Bugün de salon sporlarımız için Mersin Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu Başkanı Mithat Ertaş Beyin talepleri doğrultusunda malzeme desteği yapacağız. Ben bu desteklerin artarak devam edeceğini temenni ediyorum. Bu malzemeler öncelikle sporcularımıza, spor kulüplerimize ve spor camiamıza hayırlı uğurlu olsun” dedi.


Konuşmaların ardından malzemelerin dağıtımı gerçekleştirildi.

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Haber Tarihi: 20 Mart 2019 Çarşamba 13:16
  1. doğa

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