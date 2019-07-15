Mersin Büyükşehir Belediyesi, ihtiyacını kendi atölyesinden karşılıyor

Mersin Büyükşehir Belediyesi Park ve Bahçeler Dairesi Başkanlığı Kent Estetiği ve Projeler Şube Müdürlüğü bünyesinde bulunan marangoz atölyesi, kent genelinde park, bahçe, okul, sağlık ocağı ve karakollarda kullanılan mobilyaların imalatını yapıyor.

Belediye kaynaklarını verimli bir şekilde kullanarak, kaliteli üretimler yapan marangozhanede, banklar, piknik masaları, kamelya, çöp kovası, ahşap saksı, pergole ve dekorasyon ahşap ürünler imal ediliyor. Atölyede üretilen birbirinden güzel kent mobilyaları sayesinde Büyükşehir Belediyesi’nin maliyetleri azaltılırken, en kaliteli mobilyalar Mersin’in dört bir yanını süslüyor.

Bin metrekarelik alanda hizmet veren ve uzman personelin görev aldığı marangoz atölyesinde, kent mobilyaları hem hızlı hem de düşük bir bütçeyle yapılıyor. Bu sayede Büyükşehir Belediyesi dışarıdan hizmet almadan ve ekstra bütçe ayırmadan kendi mobilyasını kendisi üretiyor.

Ahşaplar usta ellerde işleniyor

Yılda bin 500 bank, 150 kamelya, Park ve Bahçeler Dairesi’ne bağlı birimlerin ofismalzemelerini oluşturan dolap, masa, sandalye gibi mobilyalar da bu atölyedençıkıyor.6 kişilik sayıca az, ancak emek olarak dev bir kadroyu oluşturan ekibinusta ellerinden işlenerek çıkan ahşaplar, Mersin’in dört bir yanında vatandaşlarınkullanımına sunuluyor. Usta ellerde tasarlanarak üretilen malzemeler, ihtiyaç duyulannoktalara yerleştirilirken, üretimin ilk aşamasından montajına kadar geçen süreçbelediye personeli tarafından titizlikle yürütülüyor.