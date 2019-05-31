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Mersin Büyükşehir Belediyesi, Gezici Kütüphane ile öğrencilere 10 bin kitap dağıttı

Mersin Büyükşehir Belediyesi, köy köy gezen Gezici Kütüphane otobüsü ile ilçelerde ve köylerde öğrenim gören ilkokul öğrencilerine, toplam 10 bin adet ücretsiz kitap dağıttı.

31 Mayıs 2019 Cuma 16:01
Mersin Büyükşehir Belediyesi, Gezici Kütüphane ile öğrencilere 10 bin kitap dağıttı

Mersin Büyükşehir Belediyesi, köy köy gezen Gezici Kütüphane otobüsü ile ilçelerde ve köylerde öğrenim gören ilkokul öğrencilerine, toplam 10 bin adet ücretsiz kitap dağıttı. Okullarda dağıtımı yapılan kitaplar, dünya klasikleri ve Yüz Temel Eser’in içerisinden seçilmiş kitaplardan oluşuyor.


Çocuklara okuma alışkanlığı edindirmek ve farklı kitaplarla buluşmalarını sağlamak amacıyla Mersin’in tamamını gezen Gezici Kütüphane, bu sefer de çocuklara kitap hediye etmek için yollara düştü. Gezici Kütüphane ile Mersin’in 13 ilçesinin tamamındaki köy ve ilçe okulları ziyaret edilerek, Dünya klasikleri ve Milli Eğitim Bakanlığı tarafından tavsiye edilen kitaplar, ilköğretim öğrencilerine Büyükşehir Belediyesi’nin kültür hizmeti olarak armağan edildi. Proje ile öğrencilerin kitap okumayı sevmesi, okuma alışkanlığı kazanması ve bu alışkanlıklarını geliştirmeleri hedefleniyor.


‘Büyükşehir Öğrencilere Yüz Temel Eser Hediye Ediyor Projesi’ kapsamında dünya klasikleri ve Yüz Temel Eser’in içerisinden seçilerek bastırılan ve dağıtımı yapılan eserler, yazar Antoine de Saint-Exupéry’in Küçük Prens’i, Eleanor H. Porter’in Polyanna’sı, Ömer Seyfettin’in Yalnız Efe’si ve Halide Nusret Zorlu’nun Benim Küçük Dostlarım isimli kitaplarından oluşuyor.



Gezici Kütüphane bugüne kadar toplam 60 bin 611 çocuğa ulaştı


Kütüphanesi bulunmayan veya yetersiz olan okul, kreş, cezaevi ve huzurevlerine yerinde hizmet vermek ve okuma alışkanlığını arttırmak amacıyla Mersin Büyükşehir Belediyesi’ne ait bir adet Gezici Kütüphane otobüsü, Mersin merkez ve ilçelerde hizmet vermeye devam ediyor. Gezici Kütüphane hizmet vermeye başladığı tarihten bugüne kadar 395 ilköğretim okulu, 5 cezaevi ve 23 kreşi ziyaret ederek, toplam 60 bin 611 kişiye ulaştı.


Bu sayede şehir merkezinden uzak kırsal bölgelerde, kitap, internet bağlantısı ve benzeri hizmetler ile vatandaşların bilgiye erişiminin kolaylaşması sağlanıyor. Çocukları ve yaşlıları hedef alan Gezici Kütüphane, özellikle kütüphane hizmetlerinden faydalanmakta güçlük çeken, kırsalda ve köy okullarında taşımalı eğitimle öğrenim gören öğrencilere ulaşmayı hedefliyor. Çocuklar, Türk Edebiyatı, dünya klasikleri, yöresel kitaplar, çocuk kitapları, boyama kitapları ve kaynak kitapların bulunduğu otobüsü gezerek, içerisinden dilediği kitabı ödünç alabiliyor. Okulların tatil olduğu dönemlerde ise huzurevi, cezaevi, kreş ve gençlik kampları da ziyaret ediliyor.

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Haber Tarihi: 31 Mayıs 2019 Cuma 16:01
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