Mersin Büyükşehir Belediyesi, bilgi işlem altyapısını güçlendirecek

Mersin Büyükşehir Belediyesi Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığıncastratejik plan hazırlama sürecine yönelik düzenlenen çalıştayda, yazılım, donanım veteknik altyapı konularında katılımcılardan görüşler alınarak, Mersin’in bilgi işlemaltyapısını güçlendirecek projeler ele alındı.

Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığına ait çalıştay, Macit Özcan Spor Tesislerindegerçekleştirildi. Çalıştayda, faaliyetler ile projeler görüşülerek, paydaşların görüş vebeklentileri ele alındı. Çalıştayda vatandaşlara hizmet ulaştırma noktasında kalitestandartlarını artırmak ve vatandaş memnuniyetini ön planda tutarak daha hızlı,etkin, güvenli ve kalıcı hizmetler verebilmek adına yapılması gerekenler konuşuldu.İki oturum olarak yapılan çalıştayda, bilgi işlem teknik altyapı konuları, siber güvenlikişbirliği, bilişim tabanlı sosyal ve kültürel projeler, kent ekonomisine katkı sağlayanbilişim tabanlı projeler gibi 4 farklı konu üzerinde duruldu.

Çalıştaya birçok sektörden üst düzey yönetici katıldı

Çalıştaya, Büyükşehir Belediyesi bünyesinde hizmet veren diğer daire başkanlıklarıve bunlara bağlı şube müdürlüklerinin yanı sıra Mersin Valiliği, İl Milli EğitimMüdürlüğü, Mersin Üniversitesi, Toros Üniversitesi, Tarsus Belediyesi, MezitliBelediyesi, Akdeniz Belediyesi, Gülnar Belediyesi, Toroslar Belediyesi’nintemsilcileri ile özel sektörden üst düzey yöneticiler katıldı.

Büyükşehir bilgi işlem altyapısını güçlendirecek

Çalıştayda, iç paydaş olarak belediye personellerinin de yazılım, donanım ve teknikaltyapı konularında görüşleri alınarak bilgi işlem altyapısını güçlendirecek projelerkonuşuldu. Çalıştaya katılan Turkcell, Vodafone, Türk Telekom gibi özel sektörtemsilcileri tarafından bilişim tabanlı projelerden örnekler verilerek, kent ekonomisinekatkı sağlayacak projelerden de söz edildi.