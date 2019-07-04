Mersin Büyükşehir Belediyesi 76 otobüs alacak

Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, toplu taşıma filosunu genişleteceklerini belirterek, 76 yeni otobüs alacaklarını ve yeni hatlar açılacağını bildirdi. Seçer, otobüs alımı için farklı firmalarla görüşmelerin devam etiğini söyledi.

Büyükşehir Belediye Başkanı Seçer, vatandaşların en fazla şikayet ettiği konuların başında gelen toplu taşıma hizmetleri ile ilgili çifte müjde verdi. Sun RTV ekranlarında katıldığı Memleket Meseleleri programında, Büyükşehir Belediyesi’nin araç filosunun genişleyeceğini ifade eden Seçer, yeni hatlar açmak için de çalışmaların sürdüğünü kaydetti. Seçer, vatandaşların daha rahat ulaşım sağlayabilmesi için 76 yeni otobüs alınacağı müjdesini verirken, Taşucu-Aydıncık arası otobüs seferlerinin başlatılacağını da duyurdu.

“Test sürüşü için bu hafta otobüsler gelecek”

Başkan Seçer, toplu taşıma hizmetleri ile ilgili yaptıkları çalışmalar sonucunda yeni otobüslere ihtiyaç olduğunu ve derhal harekete geçerek, alım için görüşmelere başladıklarını söyledi. 76 yeni otobüs alınması gerektiğini belirten Seçer, “İdeal bir belediye olarak toplu taşıma hizmeti yapacaksak Anamur’dan Tarsus’a kadar bizim mevcut otobüslerimizin üzerine 76 otobüs almamız lazım. Farklı firmalarla görüşmeleri sürdürüyoruz. Bunların hesaplarını yaptık, gereksiz bir alım olmayacak. İsraf olmasın. Paramız çok değerli. Zaten kıt kanaat götürüyoruz. Onun için de çok iyi hesaplar yapıyoruz. Test sürüşleri için bu hafta içerisinde otobüsler gelecek. Daha ekonomik yeni model otobüsleri test sürüşüne alacağız. Doğalgaz yakıtlı otobüslerin üzerinde duruyoruz. Ekonomik sıkıntılara rağmen toplumsal, sosyal dokunuşlar yapıyoruz. Bunları tasarruf tedbirlerinin dışında tutuyoruz” dedi.

“Talimatı verdim; Taşucu-Aydıncık arası otobüs seferi başlatıyoruz”

Ulaşımda yaptıkları iyileştirmeler kapsamında yeni hatlar açtıklarını ve ihtiyaç dahilinde açmaya devam edeceklerini de dile getiren Seçer, “Daha önce Çamlıyayla, Anamur, Bozyazı otobüs seferlerini başlatmıştık. Şimdi Taşucu-Aydıncık arası yeni bir talep geldi. Buraya gelmeden önce yetkili arkadaşımıza talimat verdim; oraya sefer başlatıyoruz. Toplu taşıma, vatandaşımın en temel haklarından biridir. Çok kısa süre içerisinde bize aktarılan şikayetler çözülecek” diye konuştu.

Alınan yeni otobüsler ve açılan yeni hatlarla Mersin’de vatandaşların yaşadığı ulaşım sıkıntısını ortadan kaldıracaklarını vurgulayan Seçer, “Çok kısa süre sonra alınacak yeni otobüslerle vatandaşlarımız toplu taşımada yaşadıkları sıkıntıları yaşamayacaklar. Belediye olarak en önem verdiğimiz konuların başında toplu taşıma geliyor. Sosyal belediyecilik anlayışının en temel unsurlarından bir tanesi vatandaşlarımıza mümkünse ücretsiz ulaşım sağlamak, değilse en ucuz ulaşımı sağlamaktır. Vatandaşlarımız bu konuda merak etmesinler” ifadelerini kullandı.