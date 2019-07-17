Mersin Barosu’nun nafaka düzenlemesine ilişkin imza kampanyasına barolardan destek

MERSİN (İHA) – Mersin Barosu Kadın Hakları Merkezi’nin, yoksulluk nafakasının belli bir süre ile kısıtlanmasını öngören yasa tasarısının TBMM gündemine alınmaması için başlattığı imza kampanyasına Türkiye’deki baro temsilcisi avukatlardan destek geldi. TÜBAKKOM tarafından Ankara’da Nafaka Çalıştayına katılan baro temsilcisi avukatlar, imza atarak kampanyaya destek verdi.

Mersin Barosu’ndan yapılan yazılı açıklamaya göre, Türkiye Barolar Birliği Kadın Hukuku Komisyonu (TÜBAKKOM) tarafından Ankara’da Nafaka Çalıştayı düzenlendi. Çalıştaya katılan Mersin Barosu Başkan Yardımcısı Fatma Demircioğlu ve Mersin Barosu Kadın Hakları Merkezi Başkan Yardımcısı Tuba Akkoç, yoksulluk nafakasının süre ile kısıtlanmasının TBMM Genel Kurul gündemine alınmaması için Türkiye genelinde başlattıkları kampanyayı çalıştayda da imzaya açtı. Çalıştaya katılan Türkiye’deki baro temsilcisi avukatlar, imza atarak kampanyaya destek verdi.

Türkiye çapında düzenlenen Nafaka Çalıştayına, Mersin Barosu Başkan Yardımcısı Demircioğlu ile Mersin Barosu Kadın Hakları Merkezi Başkan Yardımcısı Akkoç’un yanı sıra Türkiye Barolar Birliği (TBB) Başkanı Metin Feyzioğlu, TBB Yönetim Kurulu Üyeleri, TÜBAKKOM Dönem Sözcüsü ve Trabzon Barosu Başkanı Sibel Suiçmez, baro başkanları, 54 baronun kadın hakları merkezi ve baro yönetim kurulu üyesi 120’den fazla avukat katıldı.

“Kadının nafakasının tartışmaya açılması kabul edilemez”

İki oturumda yapılan çalıştayda söz alan Mersin Barosu Kadın Hakları Merkezi Başkan Yardımcısı Akkoç, “Kanunda yoksulluk nafakasına ilişkin kendiliğinden sona erme, azaltılma ve kaldırılma şartları zaten düzenlendiğinden yeni bir düzenlemeye ihtiyaç olmadığı açıktır. Yoksulluk nafakasına süre sınırı getirilmesi kadınları daha da yoksullaştıracak, daha çok şiddet ve eşitsizlik doğuracaktır. Bu düzenleme ile kadın haklarındaki kazanımların ortadan kaldırılmasının zemini hazırlanmak istenmektedir. Kadının yoksulluk nafakasının süreye bağlanması talebinin arkasındaki hedef, tüm kazanımların ve özellikle de 6284 sayılı şiddet yasasının ve İstanbul Sözleşmesi’nin ortadan kaldırılmasıdır. Tartışılması gereken asıl sorunlar, toplumsal cinsiyet eşitsizliği, kadın yoksulluğu gibi konular olması gerekirken, kadının nafakasının tartışmaya açılması kabul edilemez. Nafaka düzenlemesinin Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurul gündemine alınmamasını talep ediyoruz. Bunun için de kampanyamıza destek veren tüm meslektaşlarımıza teşekkür ediyorum” dedi.

Çalıştay sonunda, sonuç bildirgesini hazırlamak üzere bir çalışma grubu oluşturuldu.