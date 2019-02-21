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Mersin Barosu’ndan kadın cinayetlerine tepki

Mersin Barosu Kadın Hakları Merkezi Başkanı Şirin Güner, kadıncinayetlerinde sanıklara hak edilen cezaların verilmesini isteyerek, "Mücadelemiz,kadın cinayetleri ve kadına yönelik şiddet son bulana kadar devam edecektir” dedi.

21 Şubat 2019 Perşembe 15:06
Mersin Barosu’ndan kadın cinayetlerine tepki

Mersin Barosu Kadın Hakları Merkezi Başkanı Şirin Güner, kadıncinayetlerinde sanıklara hak edilen cezaların verilmesini isteyerek, "Mücadelemiz,kadın cinayetleri ve kadına yönelik şiddet son bulana kadar devam edecektir” dedi.


Güner, Baro Başkanı Bilgin Yeşilboğaz ve bazı yönetim kurulu üyelerinin de katılımıadliye önünde yaptığı açıklamada, kadın cinayetlerinin artarak devam ettiğini söyledi.


Kadın cinayetlerinin üçüncü sayfa haberi olarak yer aldığını belirten Güner, "Her günbir yenisi daha eklenmekte olan bu haberleri bizler artık duymak ve okumakistemiyoruz. Erkekler tarafından uygulanan şiddet piramidinin en tepesinde kadıncinayetleri, akabinde cinsel, fiziksel ve sözel şiddet, mağduru suçlama, ayrımcılık,nesneleştirme/ insanlıktan çıkarma, katı geleneksel roller, tabanda ise ırkçı, cinsiyetçi,nefret dolu aşağılayıcı dil ve şakalar yer almaktadır. Toplumsal eşitsizliğin erkek vekadına yüklemiş olduğu roller, kadın cinayetlerinin artmasına neden olmakta, kadınlarıhedef göstermekte ve erkeklerin nesnesi haline getirmektedir" diye konuştu.


Mersin’de de erkek şiddetine maruz kalmış birçok kadının cinayete kurban gittiğinihatırlatan Güner, "Mersin Kadın Hakları Merkezi olarak, mağdur olan kadınlarımıza veailelerine, gerek emniyet aşamasında, gerekse soruşturma ve kovuşturmaaşamasında, hukuki ve manevi destek sunmaya çalışmaktayız. Ancak yargılamasonucunda cinayetleri teşvik edici unsur haline gelen ’haksız tahrik’, ’iyi hal’ gibiindirimlerin uygulanması, erkek şiddetinin gün geçtikçe artmasına neden olmaktadır.Kadınlar artık hiçbir yerde güvende değildir. Evde, sokakta, işyerinde tüm alanlardatehlike altındadır ve bu tehlikenin gerekli önlemler alınmazsa artacağı gün gibiortadadır. Bunu önlemek, sanıkların en ağır şekilde cezalandırılmaları, kasten vekorkunç bir şekilde işlenen bu suçlar için hiçbir indirimin yapılmaması ile mümkündür” ifadelerini kullandı.


Yakın tarihte eşi tarafından katledilen Cemile Ertürkoğlu’ nun acısı hala tazeyken, 14Şubat’ta Kübra Aşkın öğretmenin, eski eşi tarafından sokak ortasında vahşiceöldürüldüğünü hatırlatan Güner, “Mağdur ailenin acısı acımızdır, bu acıyı hissedenherkese sabır diliyoruz. Kadın cinayetlerini nefretle kınıyoruz. Mersin Barosu KadınHakları Merkezi olarak, yargılama süreci boyunca ailenin yanında olacağız. Cemile,


Kübra ve tüm kadınlarımız için adalet sağlanana dek, hukuksal mücadelemiz devamedecektir. Kadınların yaşam hakkını ihlal eden bu suçlarda, sanıklara hak edilencezaların verilmesi, mücadelemizin temelini oluşturmaktadır. Bu mücadelemiz, kadıncinayetleri ve kadına yönelik şiddet son bulana kadar devam edecektir” şeklindekonuştu.

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Haber Tarihi: 21 Şubat 2019 Perşembe 15:06
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