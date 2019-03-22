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Mersin Barosu’ndan ‘Aile arabuluculuğu kadına şiddeti daha da artırır’ uyarısı

MERSİN (İHA) – Mersin Barosu Başkanı Bilgin Yeşilboğaz, son günlerde gündeme getirilen ‘aile hukuku uyuşmazlıklarında zorunlu arabuluculuk’ uygulamasının kadına yönelik şiddeti daha da artıracağı uyarısında bulunarak, “Bu uygulamadan bir an önce vazgeçilmelidir” dedi.

22 Mart 2019 Cuma 10:52
Mersin Barosu’ndan ‘Aile arabuluculuğu kadına şiddeti daha da artırır’ uyarısı

MERSİN (İHA) – Mersin Barosu Başkanı Bilgin Yeşilboğaz, son günlerde gündeme getirilen ‘aile hukuku uyuşmazlıklarında zorunlu arabuluculuk’ uygulamasının kadına yönelik şiddeti daha da artıracağı uyarısında bulunarak, “Bu uygulamadan bir an önce vazgeçilmelidir” dedi.


Baro Başkanı Yeşilboğaz, yazılı bir açıklama yaparak, aile arabuluculuğunu değerlendirdi. Boşanma davalarına getirilmesi düşünülen ‘aile hukuku uyuşmazlıklarında zorunlu arabuluculuk’ uygulamasının uluslararası sözleşmeler başta olmak üzere mevzuata da aykırı olduğunu belirten Yeşilboğaz, aile arabuluculuğu ile boşanma ve kadına karşı şiddetin ‘özel alan’ kabul edilerek, devletin sorumluluk alanı dışına çıkartılmaya çalışıldığını vurguladı.



“Aile arabuluculuğu, fiziksel şiddet dışında kalan şiddet türlerini görünmez kılıyor”


Zorunlu aile arabuluculuk sisteminin, Kadına Yönelik Şiddet ve Aile İçi Şiddetin Önlenmesi ve Bunlarla Mücadeleye Dair Avrupa Konseyi Sözleşmesi’ne aykırı olduğunu ifade eden Yeşilboğaz, “Sözleşmeye göre, şiddet söz konusu olduğunda arabuluculuğun zorunlu olması yasak. Bu uygulama, devletin yargı erkini özelleştirmesi ve yargı gücünü devretmesi anlamını doğurur. Devleti devlet yapan ana erklerden birinden vazgeçilmiş sayılır. Özellikle çözüm sürecinin gizli olması nedeniyle başta şiddet mağduru kadınların aleyhine sonuçlar doğurabilecek olup, kabulü mümkün değildir. Boşanma davalarına getirilmesi gündeme gelen aile arabuluculuğu sistemine ilişkin yapılan açıklamalarda, ‘Şiddet varsa arabuluculuk olmayacak. Kadına şiddet muaf tutulacak’ denilmektedir ve şiddet türü yalnızca fiziksel ve cinsel şiddet olarak sınırlandırılıyor. Oysa Türkiye’de kadınlar, boşanma kararı aldıklarında pek çok farklı şiddet türüyle de karşı karşıya kalıyor. Kadınlar boşanmalarda sadece fiziksel değil, psikolojik veya ekonomik şiddetle de karşı karşıya kalmaktadır. Aile arabuluculuğu, fiziksel şiddet dışında kalan şiddet türlerini görünmez kılıyor” dedi.



“Bu uygulama, kadına yönelik şiddeti daha da artıracaktır”


Aile arabuluculuğu ile boşanma ve kadına karşı şiddetin ‘özel alan’ kabul edilerek, devletin sorumluluk alanı dışına çıkartılmaya çalışıldığına vurgu yapan Yeşilboğaz, “Bu uygulama, kadınların her koşulda evliliklerini sürdürmeye zorlanacakları bir yasal sürecin yapılacağı endişesini doğuruyor. Aile arabuluculuğu sistemi, kadınların adalete erişmesindeki sorunlara çözüm olmak yerine, bir engel daha olacaktır. Kadınlar zaten adalete erişimde cinsiyetlerinden kaynaklı ayrımcılık ve eşitsizlik nedeniyle ciddi engellerle karşılaşıyor. Bu uygulama, kadına yönelik şiddetin önünü daha da açacak ve şiddeti daha da artıracaktır. Bu uygulamadan bir an önce vazgeçilmelidir” ifadelerini kullandı.

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Haber Tarihi: 22 Mart 2019 Cuma 10:52
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