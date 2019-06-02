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Mersin Barosu yönetimi, hayvan bakım evinde incelemelerde bulundu

Mersin Barosu yönetim kurulu üyesi Mahçe İnanoğlu Deprem, Hayvan Hakları Komisyonu Başkanı Ahmet Orçun Özekenci ve komisyon üyesi avukatlarla birlikte, Mersin Büyükşehir Belediyesi Geçici Hayvan Bakım Evi ve Rehabilitasyon Merkezi’nde incelemelerde bulundu.

02 Haziran 2019 Pazar 15:02
Mersin Barosu yönetimi, hayvan bakım evinde incelemelerde bulundu

Mersin Barosu yönetim kurulu üyesi Mahçe İnanoğlu Deprem, Hayvan Hakları Komisyonu Başkanı Ahmet Orçun Özekenci ve komisyon üyesi avukatlarla birlikte, Mersin Büyükşehir Belediyesi Geçici Hayvan Bakım Evi ve Rehabilitasyon Merkezi’nde incelemelerde bulundu.


Barınakların hayvan haklarına uygunluğunu inceleyen avukatlar, yetkililerden bilgi aldı. Hayvan Hakları Komisyonu Başkanı Ahmet Orçun Özekenci, “Hayvan hakları da bir haktır. Ziyaretimizde sokak hayvanlarının barınaktaki sağlıklı yaşam koşullarının yasal düzenlemeye ve AB standartlarına uygun olup olmadığını inceledik, eksiklikleri dile getirdik. Hayvanların bakımı, beslenme, sağlık, temizlik sorunları, metrekareye düşen hayvan sayısı ve bunun gibi birçok kriterler, hayvanların sağlıklı barınma koşullarına uygun olmalıdır. Bu anlamda ziyaret ettiğimiz barınağın koşulları diğer bir çok barınağa göre daha iyi durumdadır. Bu sebeple öncelikle yetkililere teşekkür ediyoruz” dedi.


Hayvan haklarının anayasa içerisinde yer aldığını belirten Mersin Barosu yönetim kurulu üyesi Mahçe İnanoğlu Deprem ise ne yazık ki, barınakların çoğunun toplama kampı görünümünde olduğunu ve standartları bulunmadığını belirterek, "Çoğu barınakta hayvanların yaşam koşulları, olması gereken standartların çok gerisinde bulunmaktadır. Bu sebeple barınaklar kimsesiz sokak hayvanlarının kötü şartlarda bakıldığı yer olmamalı. Denetimler olmalı, önlemler alınmalı ve barınma koşullarının elverişli olmadığı yerlerde yetkililere caydırıcı yaptırımlar uygulanmalıdır. Burada sokak hayvanlarının yaşam mücadelesine de tanık oluyoruz. İnsanlarımızı barınaklardaki kimsesiz hayvanları sahiplenmeye özendirmeliyiz” diye konuştu.


Mersin Barosu’nun ziyaretinden ve ilgisinden mutluluk duyduğunu ifade eden yetkililer, hukukçu gözüyle görülen eksikliklerin giderilmesi için gerekli çalışmaların yapılacağını söylediler.

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Haber Tarihi: 02 Haziran 2019 Pazar 15:02
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