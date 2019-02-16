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Mersin Barosu, TEMA’nın LAW etkinliklerine fidan bağışı yaptı

MERSİN (İHA) – Mersin Barosu, TEMA Vakfı’nın gelecek nesillere daha yaşanabilir bir dünya bırakmak amacıyla geçekleştirdiği LAW etkinliklerine katkı vererek fidan bağışı yaptı.

16 Şubat 2019 Cumartesi 14:42
Mersin Barosu, TEMA’nın LAW etkinliklerine fidan bağışı yaptı

MERSİN (İHA) – Mersin Barosu, TEMA Vakfı’nın gelecek nesillere daha yaşanabilir bir dünya bırakmak amacıyla geçekleştirdiği LAW etkinliklerine katkı vererek fidan bağışı yaptı. ELSA Türkiye (Avrupa Genç Hukukçular Derneği), Mersin Barosu Başkanı Bilgin Yeşilboğaz adına, Erzurum Kapıkale Hatıra Ormanı’na fidan bağışının yapıldığı belgeyi takdim etti.


Çağ Üniversitesi Hukuk Fakültesi Genç Hukukçular Kulübü üyeleri, Mersin Barosu Başkanı Yeşilboğaz’ı ziyaret ettiler. Ziyarete, Mersin Barosu Yönetim Kurulu Üyesi Av. Mahçe İnanoğlu Deprem, Genç Hukukçular Komisyonu Başkanı Av. Mert Avcı ve Staj Eğitim Merkezi Başkanı Kasım Kozanoğlu da katıldı.


Mersin Barosu’nun başarılı çalışmalar yaptıklarını ve baronun tüm faaliyetlerini takip ettiklerini ifade eden kulüp üyeleri, hayata geçirecekleri projelerde Mersin Barosu’ndan destek istediler. Baroyla birlikte hareket ederek, daha aktif çalışmalar içerisinde yer almak istediklerini söyleyen öğrenciler, özellikle icra iflas hukuku alanında destek istediler.


Kulüp üyeleri ayrıca, Mersin Barosu’nun, TEMA Vakfı’nın gelecek nesillere daha yaşanabilir bir dünya bırakmak amacıyla geçekleştirdiği LAW etkinliklerine verdiği katkılardan dolayı ELSA Türkiye tarafından Baro Başkanı Yeşilboğaz adına, Erzurum Kapıkale Hatıra Ormanı’na fidan bağışının yapıldığı belgeyi takdim ettiler.


Baro Başkanı Yeşilboğaz da mesleki açıdan dışa açılıp yaptıkları projelerinizden dolayı kulüp üyelerini kutladı. “Yapmış olduğunuz her projede sizlere destek olmaya hazırız” diyen Yeşilboğaz, daha sonra avukatlık mesleğinin uygulamaları hakkında bilgiler verdi.

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Haber Tarihi: 16 Şubat 2019 Cumartesi 14:42
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