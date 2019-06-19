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Mersin Barosu, Kurgusal Duruşma Yarışması elemelerinde 2. oldu

Türkiye Barolar Birliği (TBB) Eğitim Merkezi tarafından, 15-16 Haziran 2019 tarihlerinde bu yıl 6.

19 Haziran 2019 Çarşamba 12:22
Mersin Barosu, Kurgusal Duruşma Yarışması elemelerinde 2. oldu

Türkiye Barolar Birliği (TBB) Eğitim Merkezi tarafından, 15-16 Haziran 2019 tarihlerinde bu yıl 6.’sı düzenlenen, Türkiye Stajyer Avukatlar Kurgusal Duruşma Yarışması’na katılan Mersin Barosu, yarışmanın ilk aşaması olan bölge elemelerinde finale kalarak Akdeniz Bölge ikincisi oldu.


Marmara, Ege, Akdeniz, İç Anadolu, Doğu Karadeniz, Batı Karadeniz, Doğu Anadolu ve Güneydoğu Anadolu Bölgesi’nden 54 barodan stayjer avukatlarının yarıştığı, 2019 Yılı Türkiye Stajyer Avukatlar Kurgusal Duruşma Yarışması’nın ilk aşaması olan bölge elemeleri, Ankara’da 8 ayrı mekânda eş zamanlı gerçekleştirildi. Akdeniz Bölgesi’nde Mersin, Osmaniye, Adana, Hatay, Isparta, Kahramanmaraş ve Antalya barolarının yarıştığı elemelerde, Mersin Barosu’nu temsil eden stajyer avukatlar Mehmet Bay, Mehmet Babaoğlu, Burcu Bozkurt, Cansu Menteşe ve Tolga Ünlü finale kalarak Aldeniz Bölge ikincisi oldu. Yarışmayı Mersin Barosu Genel Sekreteri Adnan Günbay ve takım çalıştırıcısıSahra Düzgün Tucel izleyerek, meslektaşlarına destek verdi.


Mersin Barosu’nu başarılı bir şekilde temsil eden stajyer avukatları tebrik eden Baro Başkanı Bilgin Yeşilboğaz, “Yarışma, yargının kurucu unsuru olan savunmanın temsilcisi avukatı, diğer kurucu unsurlar karar ve sav temsilcileri olan hakim ve savcı ile birlikte, hukuka ve etik kurallara uygun olarak gerçekleştirecekleri, yargılama faaliyetine hazırlamayı ve mesleki dayanışmanın temellerini atmayı amaçlıyor. Yargının kalitesini yükseltmek için, yargının üç sacayağı olan avukatların, hâkimlerin ve savcıların iyi eğitimli ve donanımlı olmaları gerekmektedir. İyi bir avukat olmanın yolu, kaliteli bir staj eğitimden geçmektedir. Bu nedenle gençlerimizin avukatlık mesleğine hazırlanmasında büyük faydası olan bu yarışmayı çok önemsiyoruz. Bu tür yarışmalar hukuk fakülteleri bünyesinde de sık sık yapılmalıdır. Çünkü pratik uygulamalar, mesleki gelişimde çıtayı daha da yükseltecektir" dedi.


İki gün süren bölge elemelerinde birinciliği alan barolar, 5-6 Ekim 2019 tarihlerinde Ankara’da gerçekleştirilecek final karşılaşmalarında yarışacak.

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Haber Tarihi: 19 Haziran 2019 Çarşamba 12:22
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