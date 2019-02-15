0553 313 94 23

Mersin Barosu ile Mezitli Belediyesi ortak projelere devam edecek

MERSİN (İHA) – Mersin Barosu Başkanı Bilgin Yeşilboğaz, sosyal sorumluluk projeleri kapsamında Mezitli Belediyesi ile yaptıkları ortak projeleri devam ettirmek istediklerini belirterek, “Mezitli Belediyesi ile kadınlarımız ve çocuklarımız için birlikte yürümeye devam etmek istiyoruz” dedi.

15 Şubat 2019 Cuma 10:28
Mersin Barosu ile Mezitli Belediyesi ortak projelere devam edecek

MERSİN (İHA) – Mersin Barosu Başkanı Bilgin Yeşilboğaz, sosyal sorumluluk projeleri kapsamında Mezitli Belediyesi ile yaptıkları ortak projeleri devam ettirmek istediklerini belirterek, “Mezitli Belediyesi ile kadınlarımız ve çocuklarımız için birlikte yürümeye devam etmek istiyoruz” dedi.


Mezitli Belediye Başkanı Neşeti Tarhan, CHP Mezitli İlçe Başkanı Bayram Yıldırım ile birlikte Mersin Barosu Başkanı Bilgin Yeşilboğaz ve Yönetim Kurulu Üyelerini ziyaret etti. Baro yönetimine, bugüne kadar yaptıkları hizmetler ve hayata geçirecekleri projeler hakkında bilgi veren Başkan Tarhan, Mersin Barosu ile ortak hayata geçirdikleri sosyal projelerin olumlu dönüşümleri olduğunu söyledi. Tarhan, “Mersin Barosu ile imzalamış olduğumuz protokol kapsamında; dezavantajlı grup olan kadınlarımız ve çocuklarımıza yönelik sosyal yardım, hukuki destek, rehberlik ve koruma ihtiyacının sağlanması konusunda Mersin Barosu’nun vermiş olduğu desteğin olumlu sonuçlarını görüyoruz ve mutluyuz. Mersin Barosu ile ortak projelerimizi daha da geliştirerek devam ettirme arzusundayız” diye konuştu.


Baro Başkanı Yeşilboğaz da kadınların ve çocukların haklarının korunması başta olmak üzere birçok konudaki sosyal sorumluluk projelerinin yerel yönetimler, kurumlar ve sivil toplum örgütleri ile ülke genelinde yaygınlaştırılması gerektiğini vurguladı. Yeşilboğaz, “Yerel yönetimleri, kurumları ve STK’ları anlamlı kılan topluma kattıkları değerdir. Toplumun her konuda bilgilendirilip bilinçlendirilmesinde, sosyal içerikli projeler önemlidir. Mezitli Belediyesi ile yapmış olduğumuz ortak projelerin olumlu neticelerini görmekten son derece mutluyuz. Sosyal belediyecilikte örnek projeleri hayata geçiren ve bizlerle işbirliğine önem veren Mezitli Belediye Başkanı Neşet Tarhan’ı tebrik ediyorum. Mezitli Belediyesi ile kadınlarımız ve çocuklarımız için birlikte yürümeye devam etmek istiyoruz” ifadelerini kullandı.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 15 Şubat 2019 Cuma 10:28
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    ANALİZ - Almanya’nın üniformalı ırkçıları
    1. ANALİZ - Almanya’nın üniformalı..
    2. Emaar AVM'de Doğu Türkistan’daki acıya..
    3. Kenevir yetiştiriciliği bilgilendirme..
    4. Turkcell ’Turkcell Platinum Black’..
    5. Bütçe uygulama sonuçları (2)
    6. Tekirdağ'da terör örgütü PKK'ya..
    7. Maduro açıkladı: ABD ile gizlice görüştü
    8. Yol inşaatından tarih çıktı,..
    9. Kırsaldaki gençler ’Mobil Gençlik..
    10. Doğru nota 42 ülkede başarı getirdi
    11. Başkan Özakcan, Mimar Sinan..
    12. Doktora sormadan ilaç kullanmayın
    13. Porsuk Çayı’nda ceset bulundu
    14. Milletvekilinin 'hırsızlık' denemesi..
    15. Münih Güvenlik Konferansı başlıyor
    16. Michelin'den 300 liraya varan araç..
    17. AYM'den göreve dönmek isteyen memura ret
    18. Polisin durdurdu! İçinden çıkanlar..
    19. Türkiye’de 10 kadından 4’ü meme kanseri
    20. Kazada yaralanan yaşlı kadın hayatını..
    Eşine 'Pantolununu çıkar' diyen memura küfretti, hayatı karardı
    Eşine 'Pantolununu çıkar' diyen memura küfretti, hayatı karardı
    MEB'den skandal üstüne skandal! ETCEP bitti yoga başladı
    MEB'den skandal üstüne skandal! ETCEP bitti yoga başladı
    Ezan düşmanı CHP'liden regl teklifi
    Ezan düşmanı CHP'liden regl teklifi
    Osmangazi Köprüsü'nde hareketli dakikalar!
    Osmangazi Köprüsü'nde hareketli dakikalar!
    Emine Erdoğan himayesine aldı! 2023'te tüm Türkiye'de olacak
    Emine Erdoğan himayesine aldı! 2023'te tüm Türkiye'de olacak

    Günün Karikatürü

    15 Şubat 2019
    Çağrı yaptılar: Biz de tanzim istiyoruz
    Çağrı yaptılar: Biz de tanzim istiyoruz
    Akit haber yaptı, skandal resimler kaldırıldı! Ses bakın kimlerden geldi
    Akit haber yaptı, skandal resimler kaldırıldı! Ses bakın kimlerden geldi