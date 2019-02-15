Mersin Barosu ile Mezitli Belediyesi ortak projelere devam edecek

MERSİN (İHA) – Mersin Barosu Başkanı Bilgin Yeşilboğaz, sosyal sorumluluk projeleri kapsamında Mezitli Belediyesi ile yaptıkları ortak projeleri devam ettirmek istediklerini belirterek, “Mezitli Belediyesi ile kadınlarımız ve çocuklarımız için birlikte yürümeye devam etmek istiyoruz” dedi.

Mezitli Belediye Başkanı Neşeti Tarhan, CHP Mezitli İlçe Başkanı Bayram Yıldırım ile birlikte Mersin Barosu Başkanı Bilgin Yeşilboğaz ve Yönetim Kurulu Üyelerini ziyaret etti. Baro yönetimine, bugüne kadar yaptıkları hizmetler ve hayata geçirecekleri projeler hakkında bilgi veren Başkan Tarhan, Mersin Barosu ile ortak hayata geçirdikleri sosyal projelerin olumlu dönüşümleri olduğunu söyledi. Tarhan, “Mersin Barosu ile imzalamış olduğumuz protokol kapsamında; dezavantajlı grup olan kadınlarımız ve çocuklarımıza yönelik sosyal yardım, hukuki destek, rehberlik ve koruma ihtiyacının sağlanması konusunda Mersin Barosu’nun vermiş olduğu desteğin olumlu sonuçlarını görüyoruz ve mutluyuz. Mersin Barosu ile ortak projelerimizi daha da geliştirerek devam ettirme arzusundayız” diye konuştu.

Baro Başkanı Yeşilboğaz da kadınların ve çocukların haklarının korunması başta olmak üzere birçok konudaki sosyal sorumluluk projelerinin yerel yönetimler, kurumlar ve sivil toplum örgütleri ile ülke genelinde yaygınlaştırılması gerektiğini vurguladı. Yeşilboğaz, “Yerel yönetimleri, kurumları ve STK’ları anlamlı kılan topluma kattıkları değerdir. Toplumun her konuda bilgilendirilip bilinçlendirilmesinde, sosyal içerikli projeler önemlidir. Mezitli Belediyesi ile yapmış olduğumuz ortak projelerin olumlu neticelerini görmekten son derece mutluyuz. Sosyal belediyecilikte örnek projeleri hayata geçiren ve bizlerle işbirliğine önem veren Mezitli Belediye Başkanı Neşet Tarhan’ı tebrik ediyorum. Mezitli Belediyesi ile kadınlarımız ve çocuklarımız için birlikte yürümeye devam etmek istiyoruz” ifadelerini kullandı.