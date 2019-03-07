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Mersin Barosu, avukatların adliyelerde yaşadıkları sorunların çözülmesini istedi

Mersin Barosu Başkanı Bilgin Yeşilboğaz, Silifke Cumhuriyet Başsavcısı Mehmet Köklü’den, ilçedeki avukatların adliye içinde yaşadıkları sorunların çözülmesini talep etti.

07 Mart 2019 Perşembe 12:35
Mersin Barosu, avukatların adliyelerde yaşadıkları sorunların çözülmesini istedi

Mersin Barosu Başkanı Bilgin Yeşilboğaz, Silifke Cumhuriyet Başsavcısı Mehmet Köklü’den, ilçedeki avukatların adliye içinde yaşadıkları sorunların çözülmesini talep etti.


Baro Başkanı Yeşilboğaz, Yönetim Kurulu Üyeleri ile birlikte Silifke Cumhuriyet Başsavcısı Mehmet Köklü’yü makamında ziyaret etti. Ziyarette, ilçe avukatlarının adliye içerisinde yaşadıkları sorunları anlatan Yeşilboğaz, avukatların mesleki ve yargısal sorunlarının, ilgili makamlar tarafından ivedilikle çözüme kavuşturulmasını talep etti. Avukatların toplumun ortak sesi olduklarını belirten Yeşilboğaz, “Biz avukatlar, vatandaşların adalete erişimini sağlamak için mücadele ederken, maalesef adliyelerde mesleğimizin önündeki engelleri aşmak için de mücadele etmek zorunda kalıyoruz. Önceliğimiz, mesleki sorunlarımızı çözen baro olmak. Her platformda dile getirdiğimiz ve çözümünde herhangi bir adım atılmayan mesleki ve yargısal sorunlarımızın ilgili makamlar tarafından ivedilikle çözüme kavuşmasını talep ediyoruz” dedi.


Sorunların çözümünün, savunmanın yargının kurucu unsuru olduğunun kabulü ile mümkün olunacağını, sorunların çözümünde ve adaletin tesisinde birlikte hareket edilmesi gerektiğini vurgulayan Yeşilboğaz, “Sayın Başsavcımıza, her zaman yaşanan sorunlara yapıcı ve olumlu yaklaşarak, çözüm odaklı gayretlerinden dolayı teşekkür ediyorum” dedi.


Ziyaretten mutluluk duyduğunu ifade eden Başsavcı Köklü ise “Ülkemizin ve insanlığın ortak değerleri için savunma mesleğini her yerde, her koşulda ifa eden avukatların ve Mersin Barosu’nun, sorunların çözümüne yönelik girişimlerine destek olmaya devam edeceğiz. Mesleki sorunların çözümünde, yargı çalışanlarının birlikte mücadele etmesini önemsiyoruz” diye konuştu.

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Haber Tarihi: 07 Mart 2019 Perşembe 12:35
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